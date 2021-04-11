إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين ”ألان كردي” المحتجزة 

أفرجت محكمة إدارية إيطالية عن سفينة إنقاذ المهاجرين "ألان كردي" التي تشغلها منظمة ألمانية غير حكومية، لتعود إلى إسبانيا لغرض الصيانة والفحص الدوريين.
واحتجزت السفينة في ميناء أولبيا بسردينيا في أكتوبر، بعد نحو أسبوعين من وصولها وعلى متننها ما يزيد على 125 شخصا أنقذوا في البحر، وتحدد شهر نوفمبر للبت القضائي في مدى شرعية احتجازها.
في غضون ذلك، حكمت محكمة إدارية يوم الجمعة بأن منظمة "سي آي" ستضطر إلى سداد غرامة مالية إن لم تتمكن من القيام بالصيانة الدورية للسفينة.
وأكدت المنظمة أن احتجاز السفينة كان بدافع سياسي، مشيرة إلى أن محاميها قدموا وثائق تظهر أن السفينة تلبي معايير الأمان والسلامة.
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