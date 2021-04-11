بلينكن يحذر من سلوك الصين ”العدائي” حيال تايوان 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قلقة من ممارسات الصين العدائية تجاه تايوان.

وحذر بلينكن عبر برنامج "ميت ذا برس" على محطة إن.بي.سي "من أن محاولة أي طرف تغيير الوضع الراهن في منطقة غرب المحيط الهادئ بالقوة سيكون "خطأ فادحا".

وأضاف: "ما شهدناه وما يقلقنا بالفعل هو التصرفات العدوانية المتزايدة من حكومة بكين حيال تايوان ورفع درجة التوتر في المضايق".

وحملت بكين الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب تايوان.

وقال بلينكن إن لدى الولايات المتحدة التزاما قائما منذ فترة طويلة بموجب قانون العلاقات مع تايوان لضمان قدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها والحفاظ على السلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي تحرك صيني في تايوان، رفض بلينكن التعليق على افتراضات.

وقال بلينكن: "كل ما يسعني قوله هو أن لدينا التزاما جادا بأن تكون تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها.. لدينا التزام جاد بالسلام والأمن في غرب المحيط الهادي.. نتمسك بتلك الالتزامات وكل ما أستطيع أن أقوله لكم إن الأمر سيكون خطأ فادحا إذا حاول أي طرف تغيير الوضع الراهن بالقوة".