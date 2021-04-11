”أسوشيتد برس”:ترامب يكشف عن السبيل إلى ”المستقبل المظفر” للجمهوريين

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد ولاءه للحزب الجمهوري، وشدد على أن السبيل لنجاحه في المستقبل يكمن في مواصلة انتهاج سياساته.

وذكرت الوكالة أن الرئيس السابق، في اجتماع مغلق عقده الليلة الماضية في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا مع مئات من كبار المانحين للحزب الجمهوري، حسب مذكرة كلمته، أكد نيته للترشح مجددا في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله، حسب المذكرة: "المفتاح لهذا المستقبل المظفر يكمن في استخدام الإنجازات التي حققناها بحركتنا المذهلة خلال السنوات الأربع الماضية.. تحت قيادتها، رحبنا بملايين الناخبين الجدد في التحالف الجمهوري، وحولنا الحزب الجمهوري إلى حزب يخوض في الواقع صراعا من أجل جميع الأمريكيين".

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من فقدان الحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ووجه ترامب في الأشهر الماضية انتقادات شديدة إلى المشرعين الجمهوريين الذين رفضوا دعم مزاعمه بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يقود الولايات المتحدة حاليا.