قرارات جديدة سارة للوافدين بالمملكة 1442 وتعديلات كبرى في نظام العمل لصالحهم

قرارات جديدة سارة للوافدين بالمملكة ، أعلنت المملكة العربية السعودية عدد من القرارات الهامة للوافدين والتي تحفظ لهم قرارتهم وتسعدهم، حيث قررت منع الإعلان عن أنشطة الاستقدام والتي تضمنت مفردات أو عبارات تمس كرامة العمالة الوافدة والمنزلية ومن في حكمها، وأتاحت وارة التجارة إستخدام عبارة نقل الخدمات للإعلان عنها بدلًا من استخدام كلمات للبيع، للشراء، للتنازل، وعدم إطلاق الخادم أو الخادمة، ويطلق بدلًا منها خادم أو خادمة

قرارات جديدة سارة للوافدين بالمملكة

وجاء ضمن القرارات السارة للوافدين منع أن يتضمن الإعلان عن الخدمات للوافدين نشر بطاقة الهوية أو الإقامة أو صور أو أي بيانات شخصية خاصة بالعمالة الوافدة سواء المنزلية أو جميع ما في حكمهم، بالإضافة إلى التشديد على ألا يتحمل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة مهما كانت طبيعة الأحوال، مع ضرورة أخذ موافقة العامل أولًا قبل أن يتم نقل الخدمة، والتشديد على ألا يحتوي الإعلان على إشارة تلقي أي مبالغ مالية.

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرار عاجل ينص على ضرورة إلزام بعض المنشآت بتحصين كافة العاملين لديها، مع عمل فحص كورونا أسبوعيًا للعمالة على نفقة المنشآة، على أن يستمر هذا القرار ساريًا من أول شوال، ويشمل هذا القرار المطاعم، المقاهي، محلات الحلاقة، صالونات التزيين النسائية، محلات بيع الأغذية بأنواعها.

إجراءات الوقاية من كورونا

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيهًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في المساجد والجوامع بالمملكة طوال شهر رمضان المبارك، مع تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد والمرافق التابعة لها، وتعليق الاعتكاف في الجوامع أيضًا، مع ضرورة التوسع في الأماكن من أجل إقامة صلاة عيد الفطر بها.

غرامة مخالفي دخول الحرم المكي

أوضحت وزارة الحج والعمرة حفاظًا على أرواح المواطنين من انتشار وباء كورونا، أنه لابد من الحصول على تصريح أداء العمرة طوال شهر رمضان المبارك، وأن من يخالف الأمر سوف يدفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وذلك لمكافحة الوباء وضمان الإلتزام بالوقاية مع القدرة على أداء العمرة والصلاة في الحرم، وهذا يلزم على كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية الموضوعة من المملكة.