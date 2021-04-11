توسان 2022 وصلت إلى السعودية بتصميم ومواصفات جديدة كلياً هيونداي توسان الجديدة، تصميم فخم مختلف عن ما اعتدنا عليه فيما سبق، هيونداي توسان فيما قبل كانت تُعرف بأنها سيارة عملية كأنها النترا على هيئة جيب، ولكن التصميم الجديد لعام 2022 بشكل ومواصفات متميزة جداً لتجمع هيونداي توسان بين السعر والمواصفات المتميزة المعروفة من هيونداي مع أماكن توفر السيارة بالمملكة العربية السعودية والأسعار المتاحة.

توسان 2022 وصلت إلى السعودية الجديدة كلياً

وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية سيارة هيونداي توسان 2022 بشكل جديد كلياً، حيث تتميز بمُحرك 4 سلندرات 2.0 لتر يولد 156 حصان بنظام متعدد النطاق ، قير ناقل حركة اتوماتيك بستة سرعات ونظام الدفع أمامي، تتوفر السيارة لدى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات والحاصل على توكيل هيونداي، وتتراوح اسعار توسان بين سعر 99 ألفا و900 ريال و 114 ألف و 885 ريال سعودي شامل الضريبة، مع صرفية وقود اللتر الواحد يمنحك إمكانية المشي 13.4 كيلو متر بنزين 91 .

مزايا الجيل الجديد من توسان 2022

تتميز وجهة هيونداي توسان 2022 بشبك عملاق من الكروم الرمادي مائل إلى الأسود بشكل رائع وعدد أربعة حساسات أمامية مع فتحة جانبية الكبريت الفرامل بجانب الكشاف مع انسيابية لمرور الهواء، مع تطعيمات بالبيانو بلاك أسفل الوجهة الأمامية بشكل ممتاز، مع شبك أخر سُفلي باللون الرمادي القاتم، بتصميم أنيق هجومي وإضاءات FULL LED، مع كاميرا أمامية لمراقبة المسار، مع مرآة جانبية كهربائية بها خاصية الطي مُطعمة بخطوط كروم وإشارات LED مع النقط العمياء.

جنوط السيارة مقاس 19 إنش يتناسب مع تصميم السيارة ويُسمى هذا بالتصميم الفضائي مع إمكانية الدخول الذكي للأبواب الأمامية وإضاءات ترحيبية كذلك، مع فتحة سقف بانورامية مميزة وجناح خلفي عملاق به إضاءة فرملة LED و المنتصف به خطوط بيانو بلاك وخط كروم أنيق بتصميم رياضي بطول السيارة بالكامل، مع تصميم رياضي أنيق في خلف هيونداي توسان 2022 وإضاءات خلفية بالكامل L ممتد بشكل كامل على خلفية السيارة 3D وعدد أربع حساسات خلفية في أسفل الصدام والديفيوزر مع كاميرا خلفية وشنطة كهربائية مع لمبة واحدة للريوس وأُخرى للضباب.

المواصفات الداخلية توسان 2022

خليط بين الفضي مع البيانو بلاك بشكل مزدوج مع التحكم AUTO في جميع النوافذ ومقاعد جلدية فاخرة بلون بيج فاتح مُنقط بشكل تدريجي رائع ومسند وسطي جلد مع تطريز الخياطة ، مع شاشة وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لسيارة هيونداي توسان 2022 التحكم في التكييف ودفع الهواء، مع منفذ للشاحن والطاقة أوتو هولد والمساعدة في نزول المنحدرات.

مع إمكانية تبريد المراتب وهذا العنصر يميزها كثيراً فلا يحتاج أحد إلى التسخين ولكن يحتاجون فقط إلى التبريد ، مع التحكم في مقاعد هيونداي توسان 2022 بشكل كهربائي وإضاءة LED للصندوق الصغير مع مرأة وسطبة مُعتمة لتقائياً، مقود رياضي يتشابه مع تصميم النترا مع خاصية القيادة شبه الذاتية يمكنك من خلاله معرفة كافة المعلومات الخاصة بالرحلات والتحكم في مُثبت السرعة والنظام الصوتي.