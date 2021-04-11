أخبار اليمن : دار الإفتاء : الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

دار الإفتاء : الثلاثاء أول أيام شهر رمضانأعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م.

فيما يلي نص البيان :

الحمد لله رب العالمين القائل " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ" والقائل " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" وصلاة الله وسلامة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ورضي عن صحابته العز الميامين.

وبعد: فان اللجنة المكلفة بترقب وتحري هلال شهر رمضان قد قامت بواجبها في تحري هلال شهر رمضان أثناء وبعد غروب شمس يومنا هذا الأحد الموافق 29 شهر شعبان الموافق 11 أبريل 2021م، فلم تتمكن من رويته وهو الأمر الذي يؤكده علماء الفلك وأن رؤيته مستحيلة يوم الأحد المذكور، وعليه ونزولا عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً"، فقد تقرر يوم الأثنين الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لسنة 2021م هو اليوم المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل 2021م.

وبهذه المناسبة تتقدم دار الإفتاء برفع أسمى آيات التهاني التبريكات لأبناء الشعب اليمني خاصة وأبناء الأمة الإسلامية عامة سائلين المولى عز وجل أن يدخل هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات والنصر المبين لعباده المستضعفين وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

