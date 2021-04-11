مصر ولبنان.. الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان

أعلنت مصر ولبنان، أن الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد عدم ثيوت رؤية هلال رمضان.

وقال مفتي جمهورية مصر، شوقي علام، في بيان: "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهرِ رمضان المبارك، لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان.. الموافق 11 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وتابع: "تحقَق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا بِالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا"، حسب ما ذكر موقع "اليوم السابع".

وأضاف: "على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريا".

وبدورها، أكدت دار الإفتاء اللبنانية، أن أول أيام شهر رمضان المبارك، هو الثلاثاء المقبل.

وعقدت المحكمة العليا في المملكة السعودية، جلسة مساء الأحد، موضحة أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، لافتة إلى أن جلسة أخرى مساء الاثنين، لتصدر قرارا بهذا الشأن.