الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غدا الاثنين

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأحد، بأن لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ستجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئى، غداً الاثنين، الموافق 12 ابريل بعد صلاة المغرب، برئاسة سلطان سعيد البادى الظاهرى وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.





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