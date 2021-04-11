بريطانيا تقترب من تطعيم 40 مليون بلقاح كورونا 

أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن بريطانيا اقتربت من تطعيم 40 مليون شخص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وبحسب وكالة "رويتز"، فإن البيانات التي نشرت، اليوم، كشفت أن الحكومة البريطانية وزعت 586339 جرعة جديدة من اللقاحات وهو ما يرفع إجمالي الملقحين إلى نحو 40 مليون شخص.

وتلقى 32.12 مليون شخصا الجرعة الأولى من اللقاح في حين تلقى 7.47 مليون الجرعة الثانية، ما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم انخفاضا من 2589 في اليوم السابق.

وتوفي سبعة أشخاص في غضون 28 يوما جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).