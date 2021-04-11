نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اذان الفجر في السعودية ومصر أول أيام شهر رمضان الكريم 1442 في المقال التالي
مواعد أذان الفجر القليل من الساعات التي تفصلنا عن حلول أول يوم من شهر رمضان المبارك لعام١٤٢٢ الموافق لعام ٢٠٢١ ميلادية، والعديد من الأفراد في العالم العربي يريدون معرفة مواعيد الإفطار والإمساك ومواعيد صلاتي التراويح كما أنهم يريدون معرفة أذان الفجر، حيث أنه مع قدوم الفجر يجب الإمساك عن الطعام والشراب في الشهر المبارك.
فضل شهر رمضان المبارك
شهر رمضان هو أفضل وأكرم شهر في العام، ينتظر المعلمين في كافة أنحاء العالم على آحر من الجمر، حيث هو الشعر الذي تغفر فيه الذنوب وتفتح فيه كافة أبواب الجنة، وفيه تغلق أبواب النيران، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن على سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام، فيه ليلة تقدر بألف شهر، في هذا الشهر الكريم يصوم المسلمون عن الطعام والشارع عند سماع أذان الفجر ويفطرون بمجرد سماع أذان المغرب، لذا يتساءل الجميع عن مواعيد صلاة الفجر في مختلف أنحاء العالم، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم مواعيد أذان الفجر في مختلف العواصم العربية.
مواعيد اذان الفجر أول يوم رمضان ١٤٤٢/ ٢٠٢١
على حسب الحسابات الفلكية فإن يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل عام ٢٠٢١، ومن المقرر أن المسلمين سوف يصومون حوالى ١٤ ساعة و٤١ دقيقة في أول يوم رمضان، وسوف تتزايد عدد ساعات الصوم تدريجيا حتى تصل في آخر يوم رمضان الى ١٥ ساعة وثلاثين دقيقة، وإليكم مواعيد أذان الفجر لأول يوم رمضان وباقي الصلوات المحددة في اليوم:
- موعد أذان الفجر يحين في تمام الساعة ٤.٠٠ صباحًا، 5.00 في مكة المكرمة
- موعد اذان الظهر يحين في تمام الساعة ١١.٥٥ صباحًا
- موعد اذان العصر يحين في تمام الساعة ٣.٣٠ مساءًا
- موعد اذان المغرب يحين في تمام الساعة ٦.٢٠ مساءًا
- موعد اذان العشاء يحين في تمام الساعة ٧.٤٢.
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