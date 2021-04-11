نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رمضان 2021 في العراق حسب ما أعلنت دار الإفتاء العراقية والموعد المحدد لبداية الشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد رمضان 2021 في العراق، بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك في العراق، تصارع المواطنين بالبحث عن موعد رمضان 2021 في العراق ليتمكنوا من التعرف على الموعد المحدد لبدء الصيام، وقد تمت منذ قليل رؤية هلال شهر رمضان المبارك في العراق وبعدها أعلنت دار الإفتاء بالعراق عن نتيجة الاستطلاع، وللتعرف على النتيجة تابعونا.

موعد رمضان 2021 في العراق

أعلنت دار الافتاء بالعراق بعد إتمام استطلاع هلال شهر رمضان المبارك أن أول أيام شهر رمضان المبارك تكون غدًا الاثنين الموافق 12 إبريل/نيسان للعام الحالي 2021 ليوافق غدًا 1 رمضان 1442 هـ، للذك فإنه من المقرر أن يكون اليوم 11 ابريل/نيسان أول يوم في السحور وصلاة التراويح وقيام الليل.

إقرأ أيضاً : موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر والسعودية

امساكية شهر رمضان بالعراق

بعد التعرف على موعد رمضان 2021 في العراق من المقرر أن يكون أذان الفجر اليوم 29 شعبان 1442 في تمام الساعة الرابعة والحادية عشر دقيقة صباحًا، أما عن أذان المغرب يوم 12 أبريل/نيسان في تمام الساعة الثامنة عشر وأربعة وثلاثون دقيقة، ويمكن في هذا الوقت الإكثار من أدعية شهر رمضان المبارك “اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، و المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، والمُكَفَّرعنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين”

“اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد”.