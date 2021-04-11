نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر والموعد المحدد لإستطلاع الشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر، تتصدر عمليات البحث في الآونة الأخيرة موعد ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر وذلك ليتعرفوا على اول ايام شهر رمضان المبارك، وكان ذلك بعدما أعلنت الكثير من الدول العربية عن تحري هلال شهر رمضان المبارك اليوم 11 أبريل 2021 مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول.

ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر

من المقرر أن تكون ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر غدًا الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021 الموافق 29 شعبان 1442هـ، على أن يكون أول ايام شهر رمضان 2021 يوم الثلاثاء الموافق في الجمهورية الجزائر وفق للحسابات الفلكية، على أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك غدًا 12 أبريل/نيسان 2021 وإذا تم تحري الهلال فإن أول ايام شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

دعاء ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر

عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجَّد من الليل، قال: (اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت)

عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت).