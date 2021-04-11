ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر – nuit de doute تأكيد اول ايام رمضان في فرنسا والعالم

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عمر شويل - جدة ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر، والجزء الغربي من الوطن العربي، نتعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان المبارك بالجزائر، وإجابة سؤال mosquée de paris ramadan 2021، ومعرفة اول ايام رمضان 2021 في فرنسا أيضاً وألمانيا وكافة دول العالم، حيث يتحرى المسلمين ليلة الاثنين 12 من أبريل رؤية الهلال، والتعرف علي متمم شهر شعبان المبارك، وسنتعرف معكم تفصيلياً الآن.

ليلة الشك رمضان 2021 الجزائر

انتشر سؤال بالفرنسية، nuit de doute ramadan 2021، وذلك لمعرفة موعد اول ايام رمضان 2021 فرنسا، وتوقيت الصيام، هذا لمعرفة اليوم الأول للصيام برمضان 1442 الشهر المبارك، وقد أعلنت اليوم الأحد 11 من أبريل، دار الإفتاء المصرية، وكذلك المملكة العربية السعودية عن طريق المحكمة العليا عن بداية الشهر المبارك، حيث أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

كان قد توقع المركز الفلك الدولي، اليوم السبت 10 أبريل 2021، أن يكون بداية شهر رمضان في الجزائر يوم الثلاثاء الموافق، بينما تكون ليلة الشك يوم الاثنين في أغلب الدول العربية وهناك اختلاف كبير بين الدول في كل العالم على موعد أول أيام الشهر المبارك ويكون الاختلاف فقط في اليوم الأول، ولكن بحسم الأمور قد تم إعلان الثلاثاء أول يوم لرمضان.

اول ايام رمضان 2021 في فرنسا ليلة الشك

قال المركز الفلكي في بيان تابعته سوا، إن ليلة الشك في الجزائر تكون يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021، مشيرا إلى أن أول أيام شهر رمضان 2021 يوم الثلاثاء الموافق في الجمهورية الجزائر وفق للحسابات الفلكية، بينما أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الاثنين 12 أفريل المقبل، 29 شعبان 1442، موضحا إلى انه تلك التوقعات لا تغني عن تحري الهلال استنادا إلى الأدلة الشرعية كما أوصى الرسول صلي الله عليه وسلم.

وقالت الوزارة إن ليلة الشك هي المتمم إلى شهر شعبان، حيث سميت ليلة الشك لوقع الشك فيه عن أول أيام رمضان صحيا أم غير صحيح، حيث إذ لم نتمكن من رؤية الهلال تكون ليلة الشك قبل يوم الثلاثاء 13 أبريل، وبعد أن أعلنت دار الافتاء المصرية والمحكمة العليا بالسعودية عن موعد اليوم الأول، تكون ليلة الشك رمضان 2021 في الجزائر تحددت وعلمنا كذلك موعد اول ايام رمضان 2021 في فرنسا ليكون الثلاثاء 13 من أبريل.