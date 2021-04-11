تاريخ مواجهات النصر والوحدات قبل انطلاق دوري الأبطال وذكرى سيئة للنصر منذ 15 عاماً

دفع فضول جماهير الكرة السعودية والأردنية خلال الوقت الحالي لإلقاء نظرة على تاريخ مواجهات النصر والوحدات الأردني قبل انطلاق مواجهتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا حيث أسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الرابعة رفقة الوحدات الأردني، والسد القطري، وفولاد الإيراني، واعتادت جماهير كرة القدم خاصةً قبل انطلاق المسابقات القارية الكبيرة على الاطلاع على السجلات التاريخية من أجل معرفة تاريخ مواجهات فريقها ضد الفرق المنافسة لإجراء المقارنات التي تمكنهم من توقع النتيجة.

تاريخ مواجهات النصر والوحدات قبل انطلاق المباراة

دخل النصر السعودي معسكراً مغلقاً في الرياض استعدادا لملاقاة نظيره فريق الوحدات الذي هبطت طائرته الأراضي السعودية يوم السبت، وأصدر النادي الأردني بياناً في وقت مبكرمن يوم الأحد، أعلن فيه خلو بعثة الفريق من إصابات فيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت سلبية نتائج الفحوصات الطبية التى خضع لها الفريق، ليشرع الفريقان في إجراء الحصص التدريبية والتهيئة لافتتاح مشوار الأبطال بشكل جيد ومرضي للجماهير.

وعلى الرغم من أن تاريخ مواجهات النصر والوحدات قد شهد تفوق ملحوظ للعالمي الذي استطاع تحقيق الانتصار أمام الوحدات في مناسبتين وهما:

بطولة الأندية العربية في الرياض 1995، وحقق النصر آنذاك انتصار كبير بنتيجة 6-1 أمام الوحدات.

بطولة الأندية العربية 2000، وفاز النصر بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

وعلى الرغم من ميل كفة الانتصارات لصالح العالمي إلا أن هناك ذكرى مؤلمة لجماهير النصر أمام الوحدات تعود لموسم 2005\2006 في بطولة دوري أبطال العرب المعروفة حاليا باسم “كأس العرب للأندية الأبطال” حيث استطاع النادي الأردني الأخذ بالثأر واقصاء النصر من المسابقة في اياب دور ال8 بعد تحقيق فوز قاتل بنتيجة 2-1 في العاصمة الأردنية عمان مستفيدا بالتعادل الإيجابي 1-1 الذي حققه في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض.

موعد مباراة النصر والوحدات في دوري الأبطال

يستضيف النصر على استاد جامعة الملك سعود نادي الوحدات الأردني في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020/2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة يوم الأربعاء القادم 14 ابريل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يدخل لاعبو الوحدات أرض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجهم بكأس االسوبر الأردني يوم الأحد الماضي على حساب نادي الجزيرة بينما سيدخل لاعبو النصر المباراة تحت ضغط شديد من أجل إعادة الثقة بينهم وبين الجماهير بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة سواء في الدوري المحلي أو الكأس.