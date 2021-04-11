أفضل عروض تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر بقسط أقل من 1000 ريال في السعودية

عروض تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر بقسط أقل من 1000 ريال، يبحث الكثير عن سيارة خاصة إذا كان ظروف الطرق والمناخ ولذلك يجب توافر سيارات بثمن تقسيط مخفض يستطيع دفعه الموظف متوسط الدخل ومرتفع الدخل أيضًا لذلك يبحث الأشخاص عن عروض تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر بقسط أقل من 1000 ريال، ويوجد بعض الشركات التي تراعي وضع الأشخاص ودخلهم المنخفض وتضع هذا ضمن الخطط السنوية الخاصة بها ومن ضمن هذه الشركات شركة المجدوعي.

أفضل عروض تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر

تتوفر موديلات تويوتا برادو بأسعار مناسبة وموديلات مختلفة وإمكانيات تختلف من سيارة لأخرى ويوجد تويوتا برادو TX بسعر ١٣٠ ألف ريال ويتم التقسيط على ٦٠ شهر ودفع مقدمة من المبلغ ٥٠ ألف فيمكن دفع قسط شهري ما يقارب ١٣٠٠ ريال أما إذا تم دفع مقدمة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال سعودي يصل القسط إلى ١٠٠٠ ريال وأقل وهذا ما يبحث عنه العميل.

شركة المجدوعي تقدم الكثير من المميزات في تقسيط تويوتا برادو لاند كروز حيث يصل سعر التقسيط إلى أقل من ١٠٠٠ ريال سعودي ويكون متوسط السعر لها 150,535 ريال سعودي ويكون بها العديد من المميزات التي يحلم بها أي عميل مثل من الممكن أن تكون بها ٤ أسطوانات سعتها ٢،٧ لتر أو بها ٦ أسطوانات السعة الخاصة بها تصل إلى ٤ لتر مع نظام الدفع الرباعي وهذه المواصفات تُعتبر من أقوى مواصفات السيارات التي بحث عنها الجميع.

موديلات تويوتا برادو وأسعارها الجبارة حيث يمكنك اختيار الموديل المناسب لك وليكن مثلًا تويوتا برادو TX يمكنك التقسيط على ٦٠ شهر مع دفع دفعة أولية حوالي ١٠٪ ويصل التقسيط شهريًا إلى أقل من ١٠٠٠ ريال سعودي لا تحتاج إلى كفيل يوجد تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة ومعتمد من الهيئة الشرعية.

عروض شركة المجدوعي لسيارة تويوتا برادو لاند كروزر

وأخيرًا لقد تعرفنا على عروض تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر بقسط أقل من 1000 ريال والتي يبحث عنها الكثير، لذلك يمكن الآن شراء سيارة تويوتا برادو لاند كروزر وتقسيط قيمتها بالعرض الذي يناسبك