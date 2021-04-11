تعد طريقة حجز العمرة عبر اعتمرنا 1442 من أهم الأمور التي يتساءل عنها الكثير المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أصبح يسيراً عبر التطبيق الإلكتروني اعتمرنا، حيث قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالسماح بموسم العمرة الجديد حيث يجب على كافة المعتمرين تسجيل بياناتهم على تطبيق اعتمرنا الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة في المملكة من أجل إصدار تصريح العمرة الخاص بهم، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة الحجز وطلب التصريح والشروط المطلوبة للعمرة.

تطبيق اعتمرنا

يعد تطبيق اعتمرنا من أهم التطبيقات المعتمدة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من أجل حجز موعد لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك وإصدار تصاريح الدخول الحرم المكي في الأيام الحالية للتقليل من أعداد المعتمرين الموجودين في ساحة الحرم المكي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتنظيم أوقات أداء المناسك والتخطيط الجيد لها.

طريقة حجز العمرة عبر اعتمرنا 1442

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل لحجز عمرة في شهر رمضان المبارك لعام 1442، ويجب على جميع المواطنين الراغبين بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج العمرة والزيارة والصلاة في البيت الحرام والمسجد النبوي الشريفي القيام بحجز موعد عبر تطبيق اعتمرنا، كما يجب وجود جميع المتطلبات المتعلقة بشروط عمرة رمضان 1442 التي يجب أن تتوافر في جميع المواطنين المتقدمين للعمرة، ويمكن حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا بالقيام بما يلي:

في البداية يجب الدخول إلى تطبيق اعتمرنا من خلال الهاتف الجوال.

فتح التطبيق والموافقة على الأذونات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الشخص المستخدم، أو قم بتسجيل حساب جديد في حال عدم وجود حساب خاص للمستخدم.

قم باختيار خدمة “تصريح العمرة” من بين الخدمات المتاحة.

قم تعبئة جميع البيانات الخاصة بالشخص الراغب في أداء العمرة.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالأشخاص المرافقين في حال إذا كان لديه مرافقين.

قم بتحديد الموعد المناسب لأداء العمرة من بين المواعيد المتاحة.

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الموجودة.

قم باختيار “استمرار” من أجل تأكيد عملية الحجز.

عليك الاحتفاظ بالباركود الخاص بالتصريح حتي يتم تقديمه إلى الموظف المختص عند الطلب

طريقة طلب تصريح عمرة من تطبيق اعتمرنا 2021/1442

يمكن الحصول على تصاريح العمرة من خلال التطبيق الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وهو تطبيق اعتمرنا، حيث يسعى معظم المواطنين بالمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة لعام 1442، وخاصةً في هذا الموسم الرمضاني لنيل الأجر والثواب في شهر رمضان الكريم الذي يضاعف فيه الأجر والثواب، حيث يمكن طلب تصريح من خلال إتباع الخطوات التالية هو كالآتي:

في البداية يجب الدخول إلى تطبيق اعتمرنا باسم المستخدم وكلمة المرور.

قم باختيار اللغة التي تريدها سواء كانت اللغة العربية أو الإنجليزية.

ثم اضغط على أيقونة مستخدم جديد.

يجب عليك التحقق من إنشاء حساب في تطبيق توكلنا للتمكن من الحصول على الخدمة.

ثم اضغط على زر استمرار.

سوف يسأل التطبيق عن نوع المستخدم سواء كان ذكر أم انثي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم.

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف الجوال.

كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

قم بتأكيد كلمة المرور مرة أخري.

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

اضغط على زر تسجيل.

بعد ذلك سوف تصل رسالة على رقم الهاتف الجوال المدخل.

قم بإدخال رمز للتفعيل والتحقق ثم اضغط على زر تم.

بعد ذلك انزل لأسفل القائمة.

اختر أيقونة خدمات.

اختر خدمة “أداء العمرة”.

سوف يظهر اسمك.

سوف تظهر في الأسفل خدمة إضافة مرافق في حالة الرغبة في إضافة مرافقين.

قم بتحديد نوع المرافق ورقم هويته وجنسيته وتاريخ الميلاد.

اختر التاريخ الذي تريد التعامل به سواء كان التاريخ الهجري أو الميلادي.

قم بتحديد التاريخ الذي تريد أداء العمرة فيه.

اختر الوقت التي ترغب فيه للقدوم لأداء العمرة حسب الأوقات المتاحة.

اختر منطقة التجمع من النقاط التي أمامك.

اضغط على زر استمرار.

في النهاية وبعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم إصدار التصريح بنجاح ويمكن تصويرها بالشاشة أو طباعتها عبر الضغط على أيقونة طباعة.

شروط حجز العمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بتحديد بعض من الشروط الخاصة بالتسجيل في تطبيق اعتمرنا الإلكتروني لأداء مناسك الحج العمرة، حيث تمنح تصاريح العمرة لكافة الأفراد المقيمين حاليًا في المملكة من المواطنين أو الوافدين، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب تسجيل الحصول على تصريح العمرة من خلال التطبيق الرسمي للحجز وهو اعتمرنا.

الضرورة القسوي بالالتزام طوال الرحلة بارتداء كمامة الوجه للحماية من العدوي.

ضرورة العلم بأنه يتم إجراء تطهير شامل للحرم بمعدل 10 مرات خلال اليوم.

الحفاظ على مسافات التباعد بين الأفراد أثناء أداء المناسك.

يجب تقديم شهادة صحية تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا أو التعافي من الإصابة.

مواعيد فتح اعتمرنا

تم فتح التطبيق بعد يوم 15 شعبان الجاري طوال اليوم على مدار 24 ساعة، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين الذين يريدون أداء مناسك العمرة التسجيل في أي يوم بداية الساعة الثانية عشر ظهرًا من خلال التطبيق بالطريقة المذكورة في الخطوات السابقة.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في حجز العمرة عبر اعتمرنا 1442 وأداء مناسك الحج والعمرة في الحرم المكي التسجيل في التطبيق من خلال تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر جوجل، ثم حجز موعد للذهاب، حيث يمكن للجميع التسجيل في التطبيق وذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية: