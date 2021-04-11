موعد ليلة الشك رمضان 2021 في السعودية وميعاد أول يوم في الشهر المبارك 1442 هـ

ليلة الشك رمضان 2021 في السعودية، تتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي البحث عن ليلة الشك رمضان 2021 في السعودية ليتعرف المواطنين على الموعد المحدد لبدء صيام شهر رمضان المبارك، وقد تم الإعلان منذ قليل عن نتيجة تحري هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية والذي قد تم بعد أذان المغرب اليوم الاحد 12 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442 هـ.

ليلة الشك رمضان 2021 في السعودية

لقد كانت ليلة الشك رمضان 2021 في السعودية اليوم الاحد 12 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442 هـ، ومنذ ساعات قليلة قد أعلنت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أن هلال شهر رمضان قد تعذرت رؤيته اليوم، مما يعني أن غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442 هو المتمم لشهر شعبان، أما بداية شهر رمضان المبارك فستكون بعد غدٍ الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، ولذلك فإن أول سحور وأول صلاة تراويح ستكون غدًا ليبدأ الصيام في المملكة العربية السعودية مع أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة واثنين وعشرون دقيقة، أما عن صلاة المغرب يوم الثلاثاء 13 أبريل فمِن المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة لتكون مدة الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

دعاء قرب بداية شهر رمضان المبارك

«اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»

«اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، و المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، والمُكَفَّرعنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين».