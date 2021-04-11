أخبار اليمن : فلكي يمني يبشر: هذه المحافظات ستشهد أمطاراً غزيرة

فلكي يمني يبشر: هذه المحافظات ستشهد أمطاراً غزيرةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن المحافظات اليمنية التي ستشهد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، ترتيب المحافظات والمناطق اليمنية حسب متوسط المعدل التراكمي لهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة "والتي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق" خلال اسبوع قادم بداً من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 17 ابريل 2021.

1- إب - ريمة - غرب ذمار - المحويت - غرب صنعاء (الهطول المتوقع يغطي أكثر من 70% من المناطق).

2 - الضالع - شرق ذمار - شرق صنعاء - عمران - شرق حجة - غرب صعدة - البيضاء - شرق تعز - شرق الحديدة - شمال لحج (الهطول المتوقع يغطي من 40% الى 70% من المناطق).

3 - شمال ابين - غرب مارب - غرب الجوف - شرق صعدة -غرب شبوة - كذلك السواحل الغربية والسواحل الجنوبية (الهطول المتوقع يغطى من 20% الى 40% من المناطق.

4- السواحل الشرقية والهضاب الشرقية والصحاري الداخلية بشكل عام وبقية المناطق الهطول المتوقع محدود لا يغطي 20% من المناطق.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.