جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال التحالف، إن تم رصد نشاط عدائى فى مناطق سيطرة مليشيا الحوثى الإرهابية، باستخدام مسيّرات مفخخة. وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى وقت سابق مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اعتراض مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.