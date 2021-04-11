انتحار جندى أمريكى أطلق النار فى أحد فنادق هاواى

جدة - نرمين السيد - وكان موقع "هاواى نيوز ناو"، قد أفاد بأن الشرطة تطوق فندقا فى هونولولو بولاية هاواى الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، ولم ترد أنباء عن أى إصابات.
وأضاف الموقع الإخبارى فى وقت متأخر ليل السبت - الأحد، أن النزلاء والموظفين فى منتجع وفندق كاهالا يحتمون فى أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.
ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: "لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به".
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى ضيوفا فى قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر فى مكان الحادث.
وقال شاهد إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا فى قاعة الرقص.
وبدأ الحادث حوالى الساعة السادسة مساء عندما أطلق المشتبه به الرصاص، وذكر الموقع الإخبارى نقلا عن مصادر، أن المشتبه به من أفراد البحرية.
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