جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال مجلس السيادة السودانى "لن نريد الحرب مع إثيوبيا ولكن إذا فرضت علينا سننتصر". وأضاف مجلس السيادة السودانى، أنه لا يطمع بالسلطة ويريد سودانا ديمقراطيا حرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السودان: لن نتنازل عن أراضى الفشقة.. وإذا فُرضت الحرب سننتصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.