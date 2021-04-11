مقتل مشتبه به وإصابة شرطيين فى إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة تليفزيون الصين، اليوم الأحد، قالت مأمورة الشرطة فى محافظة سولت ليك روزى ريفيرا للإعلام إن الحادث وقع فى حوالى الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلى.

وأشارت إلى أن الشرطيين المصابين يعملان ضمن فريق أمن الحرم الجامعى المقابل للمكتب والمنطقة المحيطة بالقرب من السجن المركزى لمحافظة سولت لايك، الواقع على بعد 10 كيلومترات جنوب وسط المدينة، ولم تفصح عن أى معلومات بشأن المشتبه به.

وتعليقا على الحادث غردت جينى ويلسون، عمدة محافظة سولت ليك، قائلة "أتعاطف مع الشرطيين المصابين فى حادث إطلاق النار المروع هذا الصباح بالقرب من السجن المركزى لمحافظة سولت لايك. جميعنا فى حكومة محافظة سولت لايك ممتنون للتضحية".