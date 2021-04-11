نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ وموعد أول أيام شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ وما هو موعد أول أيام رمضان 2021 في السعودية ومصر والدول العربية، هو ما يزداد البحث عنه خلال الوقت الحالي حيث يهتم جميع المسلمين الآن بمعرفة نتيجة رؤية هلال رمضان 1442 في السعودية ومتى سيكون تاريخ أول أيام رمضان في مصر والسعودية نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان 2021 في الكويت والإمارات والسودان والأردن، ومن خلال متابعة مستمرة لكل ما هو جديد من أخبار سنتعرف على ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية والسعودية بشأن نتيجة رؤية هلال رمضان 2021 وكافة المعلومات عن نتيجة استطلاع هلال أول أيام رمضان 2021 في الدول العربية.

نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان ٢٠٢١

نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ ، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتيجة رؤية هلال رمضان في مصر 2021 وبالتنسيق مع اللجان الشرعية والعلمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أنه تم تحديد غرة رمضان 1442 ليتحدد بذلك أن الثلاثاء هو موعد أول أيام شهر رمضان في مصر 2021.

وفي ذات السياق فقد أكد مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت أن معظم الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 مُشيراً أن رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ يومها سيكون غير ممكن بالعين المجردة في أي مكان من في دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن رؤية هلال رمضان ستكون ممكنه من خلال استخدام التلسكوب فقط في السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

نتيجة رؤية هلال رمضان 2021

وفي ذات السياق أكدت الجهات المختصة متمثلة في دار الإفتاء أن اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 هو اليوم المتمم لشهر شعبان لعام 1442-2021 ، ولذلك فإن جميع الدول تعتمد فعليا على التقديرات التي يتم التصريح بها من قبل هذه الجهات المعنية في مراكز البحوث الفلكية، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان 2021