ليلة الشك رمضان 2021 في فرنسا Nuit du doute Ramadan 2021 en France موعد بداية الشهر المبارك

ليلة الشك رمضان 2021 في فرنسا، مع إعلان جميع الدول الإسلامية عن الموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك، بدأ الكثير من المواطنين المسلمين المتواجدين في فرنسا عن ليلة الشك رمضان 2021 في فرنسا ليتعرفوا على بداية شهر رمضان المبارك والموعد المحدد للسحور مع بداية شهر رمضان، وذلك بعدما أعلن مسؤول المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في فرنسا “أحمد أوغراس” يوم السبت الماضي الموافق 10 ابريل/نيسان عن الموعد الفلكي المحدد لبداية أول أيام الشهر الكريم، إذ قد بلغ عدد المسلمين المتواجدين في فرنسا حسب آخر تعداد 8 مليون نسمة.

ليلة الشك رمضان 2021 في فرنسا

لقد تم الإعلان على الحسابات الفلكية وحسب ما أعلنت عنه الدول العربية والاسلامية أن اليوم هي ليلة الشك رمضان 2021 في فرنسا ومن المقرر أن يكون غدًا المتمم لشهر شعبان الموافق 30 شعبان 1442 هـ، على أن يكون أول أيام الشهر المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، “Le premier jour du Ramadan aura lieu le mardi 13 avril prochain”، لذلك فإنه من المقرر أن يكون أول أيام السحور غدًا الاثنين 12 أبريل 2021.

أدعية ليلة الشك رمضان 2021

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم) متفق عليه أكثروا من الدعاء في أول ايام شهر رمضان المبارك.