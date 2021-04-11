ماين كرافت التعليمية 1442 وشرح تثبيت اللعبة Minecraft Education Edition

ماين كرافت التعليمية ، لقد ازداد في الآونة الأخيرة البحث داخل المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب والطالبات وطريقة الإضافة للحصول علي لعبة ماين كرافت التعليمية للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج فهذه مسابقة أصدرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب، عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض كيفية إضافة اللعبة وتثبيتها وكيفية تسجيل الدخول علي اللعبة فتالبعوا معي في السطور القليلة القادمة.

ماهي لعبة ماين كرافت التعليمية

ماين كرافت هي لعبة مستقلة وليس تابعة لشركة ألعاب وتم تطويرها سنة 2009 بواسطة المبرمج السويدي ماركوس بيرسون الشهير بإسم نوتش الذي أسس شركته الخاصة في تطوير الألعاب وأستحوذت علي هذه الشركة شركة ميكروسوفت عام 2014 فهي لعبة واحدة من بين الألعاب الكثيرة التي تقوم بمساعدة الطلاب علي الأبداع والمساعدة بين الطلاب فهي توفر بيئة رقمية لطيفة حيث يقومون المدرسون ب أستخدام لعبة ماينكرافت خاصة الإصدار التعليمي من خلال المنهج الدراسي المعتمد للحصول علي إبداع أكثر وأكثر أبتكار في علوم الحاسب الألي، تتميز اللعبة بأن يمكن جميع الفئات العمرية أستخدامها وتوفر لعبة ماين كرافت التعليمية العديد من المميزات الكثيرة لتنشيط الأبداع والأبتكار عند الطلاب.

يجب عزيزي مستخدم اللعبة الدخول إلي الموقع الرسمة للعبة ماين كرافت التعليمية.

اللعبة متاحة لجميع الأنظمة أندرويد، IOS، ويندوز، أو متصفح جوجل كروم أو فاير فوكس ثم نقوم بالضغط علي إضافة اللعبة.

بعد إضافة اللعبة علي جهازك نقوم بالنقر علي SETUP.

نقوم بالضغط علي كلمة تشغيل ثم الضغط علي التالي والاستمرار والموافقة علي الشروط.

ثم نقوم ب أختيار المكان المحبب لديك لتثبيت اللعبة علي حاسوبك لسهولة الوصول إلي اللعبة.

يجب النقر علي INSTALL أو تثبيت ماين كرافت الاصليه ثم الضغط علي كلمة انتهاء.

ثم الضغط علي كلمة انتهاء. ستفتح اللعبة اتوماتيكيا بعد التثبيت وسوف تطلب منك تسجيل الدخول.

يجب إضافة البريد الخاص بك في منصة مدرستي التعليمية والضغط علي SIGN IN .

والضغط علي SIGN IN . بعد إدخال بريد منصة مدرستي التعليمية نضغط علي التالي ثم نضع كلمة المرور في الحقل المخصص لها ثم نضغط علي تسجيل الدخول للمنصة.

سوف تظهر كلمة PLAY أو ألعب يتم النقر عليها ثم أبدا بالانتهاء من المهام المطلوبة.

تثبيت لعبة ماينكرافت Minecraft Education Edition

عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم كيفية إضافة وتسجيل الدخول علي لعبة ماين كرافت التعليمية 1442 في المملكة العربية السعودية فهي مسابقة أصدراتها منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودي عبر منصة مدرستي تبرمج وذلك في إطار تنشيط الأبداع والابتكار عن الطلاب نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.