عاجل.. اندلاع حريق ثان بمنشأة نطنز النووية وإصابة مسؤول إيرانى

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى أن، المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية فى إيران، تعرض لإصابات فى رأسه وقدمه أثناء زيارته لمنشأة نطنز النووية.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، فى وقت مبكر اليوم الأحد، عن وقوع حادث فى قسم شبكة توزيع الكهرباء فى منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وقال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، إن بلاده تحتفظ بحقها فى الرد على منفذى حادثة نطنز، مشيرا إلى أن ما حدث فى منشأة نطنز كان متعمدا ووصفه بأنه "إرهابا نوويا".

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية قولها مساء اليوم الأحد، إن الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووى فى منشأة نطنز.

وأضافت المصادر أن وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية.