زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن الزلزال وقع قرب بلدة رابر فى محافظة كرمان عند الساعة التاسعة و 56 دقيقة و 56 ثانية مساء اليوم الأحد.
وأفادت مؤسسة رصد الزلازل التابعة لجامعة طهران بأن مركز الزلزال كان على مسافة 148 كيلومترا من مدينة كرمان مركز المحافظة ومسافة 211 كيلومترا من ميناء بندر عباس فى جنوب ايران.
وأوضحت أن مركز الزلزال كان على مسافة 9 كيلومترات من سطح الأرض.
ولم تعلن فرق الهلال الأحمر التى هرعت إلى منطقة وقوع الزلزال حتى الآن عن وقوع خسائر فى الأرواح.
كان زلزال بقوة 4 درجات على مقياس رخيتر قد ضرب محافظة خرسان فى إيران فى 18 من مارس الماضى، وكان الخامس الذى ضرب المحافظة الشمالية خلال أسبوع واحد.
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