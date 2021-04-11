السعودية: جمع صلاة التروايح والقيام مع العشاء فى 30 دقيقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فى السعودية، اليوم الأحد عن جمع صلاة التروايح والقيام خلال شهر رمضان على ألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء فى جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قررت الوزارة "جمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء فى جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم فى الحد من فرص التفشيات نظراً للمخاطر التى قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح". وأكدت الوزارة السعودية، لمنسوبى المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدى والتعاون على البر والتقوى فى المحافظة على صحة وسلامة مرتادى بيوت الله.

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