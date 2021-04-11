فرصة اغتنم عروض بنده في رمضان عروض بخصم يصل إلى 50% Hyper Panda

مع اقتراب الشهر الكريم يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض بنده، حيث تكثر عروض هايبر بنده العملاق طوال العام، عروض لا تنتهي وبنسبة تخفيض تصل في بعض السلع إلى 50%، وتزيد كل عام في شهر رمضان الكريم، مساهمة من هايبر بنده العملاق في تخفيف بعض الشيء عن المواطنين في المملكة العربية السعودية، كلنا نعلم أن الاستهلاك يكثر في شهر الخير شهر رمضان عن أي شهر أخر في السنه، ولذلك تتبارى الشركات الكبرى في عمل تخفيضات كبيرة خاصة في المواد الغذائية، وقد بدأت العروض من اليوم الأحد وتستمر ألى يوم الأربعاء القادم، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” ، نلقي الضوء على أهم العروض التي توفرها الشركة لعملائها الكرام.

عروض بنده في رمضان

عروض هايبر بنده طوال العام على كافة الأشياء، لكن تكثر مع حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وفيما يلي نستعرض بالتفصيل أقواها وماهي السلع التي عليها عروض، وما هي نسبة التخفيضات على السلع، حتى يستطيع المواطن السعودي من تحديد السلعة المناسبة له لكي يقوم بشرائها ويستفيد بالعرض.

عرض قوي على عجانة + وعاء السعر قبل العرض 499 ريال سعودي بعد العرض 199.

عرض قدر يعمل بالضغط الكهربائي ماركة “كليك أون” الشهيرة السعر قبل العرض 299، السعر بعد العرض 159.

عرض على مايكروويف ماركة “كليك أون” السعر قبل العرض 299، السعر بعد العرض 149.

عرض على علبة شوكولاته ماركة “مينيز” الشهيرة مشكلة نستله 480 جرام 20 ريال بدلاً من 24 ريال.

عرض على علبة بسكويت “ويفر لوكر مينيز” كاكاو 150 جم بسعر 15 ريال بدلاً من 19.

عروض على موزع مياه ماركة “جيباس” حار بارد بسعر 190 بدلاً من 450.

عرض خلاط من “نتشري بوليت” الشهيرة بسعر 89 ريال بدلاً من 199 ريال.

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