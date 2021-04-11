متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي لبدء أول ايام الشهر المبارك “أقل من 30 ساعة”

متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي، بعدما أعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن استطلاع هلال شهر رمضان والموعد المحدد لبدء شهر رمضان المبارك، تصارح المواطنون بالبحث عن متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الرمضانية في الوقت المناسب وفي ظل إجراءات احترازية لعدم تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى التعرف على موعد بداية شهر رمضان للأشخاص الذين يحبون ختم القرآن الكريم في الثلاثون يومًا أي خلال شهر رمضان، والتعرف على الموعد المحدد لـ ليلة القدر الإكثار من التعبد بها، لذلك سنتابع معكم الوقت المتبقي على بداية شهر رمضان.

متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي

لقد تعذرت هلال شهر رمضان قد تعذرت رؤيته اليوم، مما يعني أن غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442 هو المتمم لشهر شعبان، أما بداية شهر رمضان المبارك فستكون بعد غدٍ الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، ولذلك فإن أول سحور وأول صلاة تراويح ستكون غدًا ليبدأ الصيام في المملكة العربية السعودية مع أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة واثنين وعشرون دقيقة، أما عن صلاة المغرب يوم الثلاثاء 13 أبريل فمِن المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة لتكون مدة الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي بالدقائق

من المفترض أن يبدأ الصيام في الساعة 4:22 لذلك فإن الوقت المتبقي حوالي 29 دقيقة حتى صلاة فجر أول يوم رمضان أي بداية الصيام، ويجب الإكثار من الدعاء والعبادة في اول ايام شهر رمضان المبارك، “اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ”، “اللهم ومع إقتراب رمضان إجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار”.