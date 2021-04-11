مقتل 4 فى هجوم لداعش على منشآت منظمات إغاثة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر عسكرية نيجيرية، سقوط أربعة قتلى فى هجوم شنّه عشرات المسلحين المرتبطين بتنظيم "داعش"، على منشآت إنسانية تابعة للأمم المتحدة فى مدينة داماساك فى شمال شرقى البلاد.





وتبنى "داعش" فى غرب إفريقيا الهجوم الذى أعلن فيه استهداف دورية عسكرية فى ولاية بورنو بكمين أسفر عن سقوط قتلى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكد مصدر عسكرى، أن المهاجمين الذين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية فى المدينة تم احتواؤهم بفضل الإسناد الجوى ثم أجبروا على الانسحاب، بعد معارك دامت ثلاث ساعات.

وأضاف: "قُتل جندى وجُرح آخران"، مشيراً إلى تدمير خمس عربات للمهاجمين.

وأكد مصدر فى منظمة إنسانية مقتل ثلاث نساء بسقوط مقذوف على منزل، وخلال هجومهم، أحرق المسلحون منزل زعيم محلى ومنشأة طبية وسيارة إسعاف وسيارة تابعة لمنظمة الإنسانية.

وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى نيجيريا إدوارد كالون، عن قلقه بشأن سلامة المدنيين وعمال الإغاثة فى أعقاب الهجوم الذى وقع ليلا.

وقال: "سيتم تقليص العمليات الإنسانية فى داماساك بسبب الهجوم العنيف الذى سيؤثر على دعم 8.800 نازحا داخليا و76 ألف شخص فى المجتمع المضيف يتلقون المساعدة الإنسانية والحماية هناك".