السعودية تتيح إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتى هذه الخطوة بالتوازى مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة فى إصدار التصاريح للمحصنين.





وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات فى المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ووفقاً لهذا التعاون يتيح تطبيق "توكلنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والصلاة فى الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التى يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا فى تقديم الخدمات الحكومية.

ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمى تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.