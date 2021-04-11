أمريكا : عدم تعاون الصين فاقم جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أكد أنتونى بلينكن أنه من الضرورى "الوصول إلى أساس" منشأ فيروس كورونا المستجد. وتسلط تصريحات بلينكين الضوء على الانتقادات التى وجهها أعضاء فى إدارة الرئيس جو بايدن على عدم التزام الصين بالشفافية فى الأيام الأولى لتفشى الفيروس. وقال بلينكين لشبكة تلفزيون "إن بى سى" إن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين كما لم تقدم المعلومات فى الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة. وأضاف أنه نتيجة لذلك "خرج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع وتسبب فى نتائج أكثر فظاعة، على ما أعتقد، مما كان سيحدث فى ظروف أخرى".

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