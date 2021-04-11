جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعدما قررت السلطات السعودية، أمس السبت، إغلاق ميناء جدة على البحر الأحمر، بسبب زيادة سرعة الرياح.
وكانت مدينة جدة السعودية قد تأثرت بأجواء مغبرة، بشكل لافت، نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبد العزيز تدنيا كبيرا فى مدى الرؤية الأفقية، وصل إلى 800 متر.
وأوضحت الوكالة السعودية أن التوقعات تشير إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدن إضافى فى مدى الرؤية الأفقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف الملاحة فى ميناء جدة السعودى بعد توقفها بسبب الرياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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