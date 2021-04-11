استئناف الملاحة فى ميناء جدة السعودى بعد توقفها بسبب الرياح

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعدما قررت السلطات السعودية، أمس السبت، إغلاق ميناء جدة على البحر الأحمر، بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكانت مدينة جدة السعودية قد تأثرت بأجواء مغبرة، بشكل لافت، نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبد العزيز تدنيا كبيرا فى مدى الرؤية الأفقية، وصل إلى 800 متر.

وأوضحت الوكالة السعودية أن التوقعات تشير إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدن إضافى فى مدى الرؤية الأفقية.