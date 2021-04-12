دعاء اليوم الاول رمضان 2021 أدعية 1 من رمضان المستجابة اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ

دعاء اليوم الاول من رمضان 2021 من القرآن والسنة، نوفر لكم دعاء دخول 1 رمضان المبارك، وذلك حيث يستحب الإكثار من الأدعية خلال الشهر الفضيل، حيث للصائم دعوة لا ترد، كما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم، واستحضار النية من أكثر الأمور أهمية خلال الشهر حتي نخرج أشخاص مختلفين، ولدينا قلب أكثر نقاء، وأجمل ادعيه شهر رمضان نوفرها لكم الآن للدعاء بها.

لم يرد دعاء اليوم الأول رمضان ٢٠٢١ عن النبي صل الله عليه وسلم، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسائي وغيره أنه كان يُبشِّر أصحابه بِمَقْدَم رمضان فيقول: «أظلَّكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه»، ويُبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إذا كان رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة وأُغلِقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين».

وفرنا لكم ما ورد عن النبي بخصوص استقبال الشهر المبارك، ونوفر لكم الآن أدعية أول يوم رمضان 1442، وذلك للإكثار من أدعية شهر رمضان المستجابة.

أدعية 1 رمضان ٢٠٢١

أكثر الأشياء التي تغير في حياة الإنسان هي الدعاء، لهذا يجب عليكم الإكثار منه في هذه الأيام المباركة، وسنوفر لكم الآن دعاء يوم 1 رمضان 1442 للدعاء به من المجموعة التالية:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً

مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ

بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ،

وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

دعاء اول يوم رمضان 2021

نوفر لكم الآن دعاء 1 من رمضان ٢٠٢١ للدعاء به عند السحور، والفطر، وفي أوقات الإجابة، ومن ادعيه شهر رمضان ما يلي:

’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

وفرنا لكم أدعية 1 رمضان، للدعاء بها في دعاء اليوم الاول من رمضان 2021، وسنرفق لكم دعاء اليوم الثاني من رمضان وكافة الأدعية تباعاً علي مدار الشهر.