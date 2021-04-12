ماين كرافت التعليمية ، التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في مسابقة مدرستي تبرمج ، لعبة ماينكرافت واحدة من أهم الإلعاب الإلكترونية التعليمية التي تم استخدامها في أكثر من 115 دولة من قبل المعلمين والمعلمات والتي تقدم العديد من المميزات للطلبة والطالبات والتي من أهمها هو توفير الكثير من المعلومات التي تساعد الطلبة على الاستكشاف والتعلم الرقمي وزيادة الإبداع لديهم، كما أن ماين كرافت مناسبة لجميع الفصول الدراسية المختلفة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شرح كيف تلعب ماين كرافت التعليمية في مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

كيف تلعب ماين كرافت التعليمية

توفر لعبة ماين كرافت التعليمية روح المنافسة والتحدي بين الطلبة والطالبات في مسابقة مدرستي تبرمج ، حيث يمكن للطلبة التنقل من درس إلى أخر في لعبة Minecraft وتطبيق الدروس بشكل عملي، كما أنه يوجد في Minecraft الكثير من المغامرات مثل مغامرة تدور حول قصة قريتين ويجب على الطلبة والطالبات مساعدة هذه القري على استخدام البرمجة بالمركبات وأيضا مساعدتهم على استخدام لغة بايثون، وهذه هي طريقة اللعب في لعبة ماين كرافت :

أولا يجب عليك عمل تسجيل الدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق الحاسوب أو المتصفح .

عن طريق الحاسوب أو المتصفح . أنقر على ( play ) .

أختر ( استعراض المكتبة ) .

أنقر على ( الدروس ) .

أختر ( علوم الحاسب ) .

أنقر على ( بناء العالم ) .

يجب عليك الآن جمع سكان القريتين الموجودين في ماين كرافت مدرستي سويا والتعلم معا .

سويا والتعلم معا . تحرك داخل القريتين وسوف تجد شخصيات كثيرة ومختلفة بداخلهم .

أنقر بالزر اليمين للتفاعل معهم .

لا تقلق سوف تجد المساعدة التي تريدها لإتمام لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية .

. أستمر باللعب حتي تنتهي من المرحلة الأولي، ثم الدخول إلى مراحل أخري .

الدخول إلى دروس ساعة من البرمجة في ماين كرافت التعليمية

يوجد في ماين كرافت التعليمية الكثير من دروس البرمجة تحت مسمي ساعة من البرمجة، التي تساعد الطلبة والطالبات على تعلم البرمجة بكل سهولة، وهذه هي خطوات لعب ماين كرافت وزارة التعليم بكل سهولة :

أولا يجب عليك الدخول إلى ألعاب ماين كرافت بناء النسخة التعليمية بعد تحميلها .

النسخة التعليمية بعد تحميلها . كما قلنا في السابق أن اللعبة تحتوي علي قصة قريتين التي من دروك مساعدتهم في تعلم لغة البرمجة باستخدام المركبات ولغة البايثون .

أنقر على أيقونة ( play ) .

أختر ( view library ) .

أختر الدروس .

أنقر على ( علوم الحاسوب ) .

أختر ( hour of code ) .

أختر ( درس ساعة برمجة 2021 ) .

أختر الدرس الذي تريده في اللعبة .

يجب عليك تعلم آلية الربط الصحيحة حتي تنتهي من مرحلة تلو الأخري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم كيف تلعب ماين كرافت التعليمية في مسابقة مدرستي تبرمج .