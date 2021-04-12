طلب تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا والتحقق على توكلنا

طريقة طلب تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا وهو التطبيق الرسمي الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة للمعتمرين والمصلين، ضمن الإجراءات النظامية التي سيتم اتباعها، مع استخدام تطبيق توكلنا في التحقق من صلاحية تصاريح العمرة، ويجب بداية الالتزام بشروط العمرة والصلاة التي حددتها الوزارة، ومن الآن يجب على من يريد أداء منسك العمرة القيام بتسجيل حساب في اعتمرنا وحساب في توكلنا بعد تثبيت البرنامج أو التطبيق على جهاز الهاتف النقال الذي سوف سستم استخدامه في طلب التصاريح.

طلب تصريح العمرة في رمضان

عقب إعلانها عن استقبال المعتمرين في رمضان، نوهت وزارة الحج والعمرة عن تطبيق اعتمرنا وقد تم وضعه من الشروط الواجب على المصلين والزائرين للمسجد الحرام او النبوي استخدامها من أجل طلب تصريح العمرة إلكتروني، واستكمال خطوات الطلب، حتى يتم إصدارة، قم يأتي دور تطبيق توكلنا والذي نته سيتم التحقق من الحالة الصحية تحت خدمة محصن.

طريقة طلب تصريح العمرة

نأتي إلى الخطوات التي منها خلالها سنقوم بطلب تصريح العمرة لمواطن أو مقيم أو زائر، بشرط أن يكون محصن أو حصل على اللقاح بالتحديد الجرعة الأولى ومر عليها 14 يوم، أو متعافي من كورنا.

الدخول على موقع وزارة الحج

التسجيل في تطبيق توكلنا والحصول على الروابط الرسمية وفق نظام التشغيل من موقع الوزارة.

تطبيق اعتمرنا يقدم استخراج تصاريح العمرة

يتيح اعتمرنا طلب زيارة المسجد النبوي وأداء الصلاة.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا

بعد أن يقوم المستخدم بتثبيت التطبيق على جهاز الهاتف الخاص به يستكمل التسجيل.

يتم اختيار اللغة العربية، ثم مستخدم جديد، ثم حدد النوع بعد التحقق من إمكانية التسجيل.

سجل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وحدد كلمة مرور لحسابك، وأي معلومات مطلوبة

أكد الحساب وقم بتفعيلة إن كانت هناك حاجة لذلك.

ادخل على حسابك ثم تصاريح العمرة.

تطبيق توكلنا

تقدم سدايا تطبيق توكلنا وهو من التطبيقات الهامة جداً والتي تعتمدها عدة وزارة منها الصحة والداخلية، ومؤخراً وزارة الحج، وسيكون دورة في معرفة حالة من طلب أداء العمرة، أو القادم إلى الصلاة في المسجد الحرام أو النبوي وحول طريقة التسجيل في توكلنا، فتتم من خلال الحصول على التطبيق من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتنصيبه على الهاتف الخاص بالمصلي أو المعتمر .