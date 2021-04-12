"نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز بافتا البريطانية

فاز الفيلم الأميركي (أرض الرحالة) "نومادلاند" بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز بافتا، وهي أرفع جوائز السينما البريطانية.

وحصل الفيلم، الذي يتناول مجتمعا من سكان الشاحنات، على أربع جوائز في حفل عبر الإنترنت للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أقيم في لندن، منها جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل مخرج لمخرجته كلوي جاو.

مخرجة الفيلم، كلويه زاو، أصبحت ثاني امرأة تفوز بجائزة أفضل مخرج من بافتا، كما حصلت النجمة فرنسيس ماكدورماند على جائزة أفضل ممثلة. وحاز الفيلم كذلك على جائزة أفضل تصوير سينمائي.

حصل أيضا الفيلم الكوميدي "بروميسينغ يانغ ومن" على جائزة أفضل فيلم بريطاني، للمخرجة أميرالد فينيل، وحصل على جائزة أفضل ممثل النجم أنتوني هوبكنز ( 83 عاما) عن دور رجل يصارع مرضا ذهنيا في "ذي فاذر".

المهرجان الذي وجهت له انتقادات في السابق بأنه يمنح جوائزه للبيض فقط، منح جوائزه هذا العام لمجموعة متنوعة من الموهوبين، منهم النجم البريطاني الملون دانييل كالويا، وكذلك بوكي باكاري، والممثلة الكورية المخضرمة يوه- جونغ يون.