ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين فى الكونجرس

جدة - نرمين السيد - هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب زعيم الجمهوريين فى الكونجرس ميتش ماكونيل، فى خطاب ألقاه بمؤتمر لمانحى الحزب الجمهورى فى فلوريدا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الحاضرين فى المؤتمر، أن ترامب توجه بالشتيمة لماكونيل خلال الخطاب الذى ألقاه مساء السبت.

وقال ترامب أيضا فى خطابه إنه "محبط" من مايك بنس، الذى تولى منصب نائب الرئيس فى إدارته.

وكان ترامب قد دعا بنس إلى منع تصديق الكونجرس على تولى جو بايدن الرئاسة، إلا أن بنس رفض هذا الأمر قائلا إن "هذه الخطوة ليس لها أساس دستورى".