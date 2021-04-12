رؤية هلال شهر رمضان فى مصر والسعودية تعقد جلسة أخرى لرؤية الهلال.. فيديو

رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ حيث إستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق ١١ إبريل ٢٠٢١ بعد غروب شمس يوم الأحد والموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هجرياً، لتحديد أول يوم شهر مضان، وذلك للتأكد على مدى صحة التاريخ المحدد للشهر المبارك فلكياً، وذلك وفق الرؤية الشرعية تلبية للسنة والشريعة الإسلامية وأسوة وتنفيذاً للحديث النبوى الشريف الذى قال فيه النبي الكريم “مُحمد” صلي الله عليه وسلم، “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

وقال فضيلة المفتي “شوقى علام” مفتى الديار المصرية نحن نقوم بإستطلاع الرؤية الشرعية لجميع أشهور السنة الهجرية بستة مناطق على مستوى جنهورية مصر العربية وتلك المناطق توجد في توشكى ومحافظة سوهاج ومحافظة الوادي الجديد ومحافظة أسيوط ومحافظة أسوان ومحافظة مطروح، ونقوم فى الوقت الحالى بدراسة إمكانية اختيار أماكن جديدة على مستوى جمهورية مصر العربية لإستطلاع الهلال ورؤيته، ونقوم بتحديد تلك المناطق حسب زاوية الرؤية وفق ما يقترحه العلماء فى هذا المجال.

وأضاف قائلاً أن قبول والإعتماد على الأماكن الجديدة تكون طبقاً لدراسة وبحث الأماكن لإختيار الجيد منها الذي يمكن أن يتكون فيه رؤية الهلال واضحة دون شك وتخضع تلك الأماكن لمعايير علمية حديثة لنتمكن تحديد زاوية الرؤية الصحيحة.

وأفاد مفتي الديار المصرية بأن القائمون بهذا العمل الجليل يسيرون في سياق علمي بحت للتحقق جيداً من الرؤية الشرعية، ونقوم بتحقيق الأمرين العلمى والشرعي معًا، فلا نهمل أبدا العلم مع الحفاظ على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقاً لما جاء بالحديث الشريف “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

رؤية هلال رمضان فى مصر ٢٠٢١ لعام ١٤٤٢ هجرياً

قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن نتيجة رؤية هلال رمضان مساء الأحد، وأكد دار الإفتاء أنه لم يثبت رؤية هلال رمضان وهو هلال أول يوم لشهر رمضان ١٤٤٢ هجرياً، وأكدت أنها استطلعت رؤية الهلال من خلال اللجان الشرعية الموجودة في مختلفة على مستوى الجمهورية.

وبحسب ما حصلت عليه دار الإفتاء من معلومات وبيانات من تلك اللجان الشرعية المنشرة فى أرجاء الجمهورية العربية المصرية فقد صرحت الدار فى بيان رسمي أذيع بجميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمرئبة والمقروئه، أن غداً يوم الاثنين الموافق ١٢ إبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442 ويومه الثلاثون والأخير، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 أبريل من الشهر الحالى هو أول أيام شهر رمضان 2021 ميلادياً.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن رؤية هلال شهر رمضان تكون من خلال اللجان الشرعية والعلمية التي تشمل على شرعيين وعلماء فلك والتى هى عددها ٧ لجان منتشرة في أماكن مختلفة مختارة وموزعه على جميع أنحاء الجمهورية من قبل هيئة المساحة المصرية ومعهد الأرصاد الجوية، وتتوافر فى تلك الأماكن التى بها مقر اللجان شروط الجفاف وعدم وجود أتربة بالمنطقة ولا توجد بها أي معوقات لرؤية الهلال.

إستطلاع هلال رمضان ٢٠٢١ بالمملكة العربية السعودية

فى نفس الوقت قامت المحكمة العليا بالسعودية بالإعلان فى بيان رسمي، أنها قامت بعقد جلسة، مساء الأحد ١١ إبريل، الموافق يوم ٢٩ من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يثبت لديها أي أدله عن رؤية هلال رمضان بالمملكة العربية السعودية هذه الليلة”، ولهذة الأسباب التى ذكرتها المحكمة العليا السعودية ستعقد جلسة تخرى مساء يوم الاثنين الموافق ١٢ إبريل ميلادياً، ثم تعلن قرارها بشأن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، وستقوم المحكمة بالإعلان عما توصلت إليه بهذا الشأن حسب ما هو متبع.