ترامب يهاجم مجدداً زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته الأخيرة ليلة السبت خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم.

بدورها، أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير.

وكانت القطيعة قد وقعت بين الرجلين في فبراير الماضي إثر وصف ترامب لماكونيل بأنه "سياسي عبوس متجهم"، مضيفاً أنّ الحزب الجمهوري سيكون خاسراً بوجود مسؤول مثله بين قادته.

وسبق أن تعاون الملياردير الجمهوري بشكل وثيق مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي لمدة أربع سنوات. بيد أنّ ميتش ماكونيل رأى أنّ الرئيس السابق "مسؤول" عن الاعتداء على مبنى الكابيتول في يناير، قائلا إنّ المشاغبين فعلوا ذلك "لأنّ أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب".

وأقرّ الحاكم الجمهوري لولاية اركنسو آسا هاتشينسون، عند سؤاله عن تصريحات دونالد ترامب، بأن حزبه كان بإمكانه تجنب الجدل الأخير.

وقال في حديث لشبكة "سي ان ان" الأحد، "في مكان ما، لا يهم حقا ما قاله، ولكن في نفس الوقت في كل مرة يثار الأمر نكون بغنى عنه. نحتاج إلى الوحدة والتركيز سوياً (...) لدينا معارك نقوم بها".

ودعا الرئيس الأميركي السابق الذي كان يتحدّث السبت إلى أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في منتجع مارالاغو في فلوريدا، إلى وحدة الحزب، في أعقاب خسارته أمام بايدن وفقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكرّر ترامب السبت تأكيده أنه فاز في انتخابات نوفمبر، منتقدا في شكل خاص ماكونيل.

وألقى ترامب باللوم على ماكونيل لعدم بذل الجهود لمنع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات.

كما انتقد الرئيس السابق، في تصريحاته السبت، زوجة ماكونيل، إيلين تشاو التي كانت وزيرة للنقل في عهد ترامب لكنها استقالت بعد أحداث 6 يناير.

وقال ترامب "لقد وظّفتُ زوجته. هل قال يومًا أشكُركَ؟"، قبل أن يسخر أيضا من تشاو بسبب استقالتها.

ثم أضاف ترامب انه يشعر "بخيبة أمل" من نائبه مايك بنس لدوره في التصديق على نتيجة الانتخابات.

وهاجم مرة أخرى العالم الأميركي الكبير أنتوني فاوتشي، قائلاً إن عالِم الأوبئة "مليء بالتفاهات".

ومن دون أن يأتي على ذكر أكثر من 560 ألف أميركي توفوا جراء كوفيد-19، أشاد ترامب بجمهوريين أمثال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لإعادة فتح ولاياتهم في وقت مبكر، في تحدٍ لنصائح الخبراء.

وخلال اجتماع مارالاغو الذي قال بعض الجمهوريين إنهم كانوا يأملون في أن يُركّز أكثر على مسار الحزب ودفعه إلى الأمام، أعاد ترامب بدلاً من ذلك انتقاده للمسؤولين الجمهوريين في ولايتَي جورجيا وبنسلفانيا الذين رفضوا دعم مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه.