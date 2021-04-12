الولايات المتحدة تسجل 50 ألفا و925 إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا و340 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا و340 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. جاء ذلك حسب البيانات التى نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكترونى.

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