بريطانيا تعلن تخفيف قيود الإغلاق جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة البريطانية، بداية من يوم غد الاثنين، السماح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها، إلى جانب صالونات تصفيف الشعر، والصالات الرياضية وسيتاح الجلوس فى المناطق الخارجية من الحانات والمطاعم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





ولن يسمح بتناول الطعام والشراب فى الأماكن المغلقة حتى 17 مايو على أقرب تقدير، وستظل المسارح ودور السينما والنوادى الليلية ومعظم الأماكن الأخرى مغلقة، فيما ستفرض قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية فى الأماكن المغلقة وستظل العطلات الخارجية محظورة.

ويمثل تخفيف الإغلاق أخبارا سارة لشركات البيع بالتجزئة والضيافة، والتى عانت من تمديد الإغلاق خلال العام الماضى.

وكانت حكومة بوريس جونسون قد فرضت قيودا على مستوى البلاد منذ أوائل يناير، للحد من الارتفاع فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا التى اجتاحت البلاد أواخر العام الماضى، عقب تفشى طفرة للفيروس أكثر عدوى تم اكتشافها للمرة الأولى فى جنوب شرق إنجلترا.

وشهدت بريطانيا أسوأ تفش لفيروس كورونا فى أوروبا، حيث سجلت وفاة أكثر من 127 ألف شخص.