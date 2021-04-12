سعر برميل النفط في المملكة العربية السعودية 2021

سعر برميل النفط بالسعودية، من أكثر الأشياء والمنتجات التي يتغير سعرها بشكل مستمر هو النفط حيث يتأثر بالاقتصاد العالمي وخاصةً في الفترة الحالية ومنذ العام الماضي حيث تؤثر العديد من مجالات الحياة بفيروس كورونا فشهد النفط فترة متذبذبة في أسعاره نتيجة لذلك ونعرض عليكم اليوم أسعار برميل النفط السعودي لشهر إبريل الحالي.

سعر النفط في السعودية

نتيجة للهجمات الحوثية الفترة الماضية على أراضي السعودية بصواريخ باليستية والطائرات المزودة بالمتفجرات التي أصابت ميناء رأس تنورة التي تعتبر واحدة من أكبر موانئ شحن النفط في العالم أجمع وتضررت بشكل كبير وكذلك شركة أرمكو السعودية ولكن حمدًا لله لم تكن هناك أي خسائر بشرية ولكن تأثر سعر النفط السعودي فشهد زيادة ملحوظة في السعر ومن المتوقع أن ينخفض ذلك السعر الفترة القادمة بعد قيام دول أوبك بلس في زيادة إنتاجها من النفط وبذلك تقل أسعار برميل النفط مرة أخرى وبمشيئة الله لن يؤثر ذلك الهجوم في عرقلة تجارة النفط بالسعودية.

وسوف تعود أسعار النفط لسعرها الطبيعي مرة أخرى بعد فترة قصيرة حيث كان سعر خام نفط برنت في شهر مارس الماضي 70 دولار أمريكي فيما فوق حيث أن هذا السعر لم يصل إليه النفط منذ عام 2019 في أواخره وبعد مدة بسيطة تم انخفاض سعر خام برنت بلندن فكان السعر هو 69.62 دولار أمريكي.

توقعات أسعار النفط

وفقًا للتوقعات المعلن عنها التابعة لأسعار النفط السعودي فإنه من المتوقع أن يظل التذبذب حول سعر 60 دولار وتظل المقاومة والقوة في ذلك المستوى وفقًا لما نجده على شاشة المؤشرات وهذا يعني أن الفرص القادمة ستسمح بانخفاض سعر النفط في الاتجاه الهابط مرة أخرى في مدة قصيرة وبذلك سيكون تذبذب سعر النفط ما بين سعر 59.85 ريال سعودي حتى 60.25 ريال سعودي للبرميل الواحد.