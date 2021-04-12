تسجيل طلاب رياض الأطفال بمنصة نور التعليمية 1443

تسجيل رياض الأطفال بمنصة نور، قامت وزارة التعليم في السعودية بالإعلان عن موعد بداية تسجيل طلاب رياض الأطفال بنظام نور التعليمية للعام الدراسي الجديد 1442/1443 في السابع من شهر أبريل أي يوم الأربعاء الماضي وأوضحت الوزارة طريقة تسجيل رياض الأطفال بنظام نور من قبل أولياء الأمور لقبول الأطفال في الروضات التعليمية المرغوب التقديم بها.

منصة نور التعليمية

أُطلقت منصة نور التعليمية منذ مدة بسيطة من خلال وزارة التربية والتعليم في السعودية حيث كان الهدف منها إنقاذ عملية التعليم في السعودية بعد توقف الدراسة لفترة في جميع المؤسسات التعليمية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا وكان هناك العديد من خدمات نظام نور المقدمة لجميع المشاركين في عملية التعليم من المعلمين والمشرفين وأولياء الأمور والطلاب والآن لقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال في الروضة يجب ضرورة التسجيل في نظام نور.

شروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

على ولي أمر الطفل أن يلتزم بالشروط التالية وتجهيز الاوراق المطلوبة لتقديم الطفل في رياض الأطفال:

ضرورة إحضار المستندات الأصلية لمطابقتها مع المعلومات الشخصية. تقديم شهادة التحصينات للطفل حتى وصوله لسن القبول بالروضة. إذا كان الطفل لا يملك لشهادة ميلاد أو غير مسجل في سجل الأسرة ترفع أوراقه إلى مكتب التعليم وكذلك وحدة الاختبارات والقبول للتأكد من قبوله. وأيضًا يطلب مِن مَن لا يحمل شهادة ميلاد تقديم شهادة تسنين من المركز الصحي. ضرورة إلزام الطفل بالكشف الطبي. إذا تم قبول الطفل المبكر بالروضة يجب أن يشخص من فريق طبي محدد. تقديم صورة شهادة الميلاد أو صورة سجل الأسرة.

خطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال

يقوم ولي الأمر باتباع خطوات التسجيل في نور الآتية: