سعر جهاز بلايستيشن 5 بمكتبة جرير السعودية وطريقة الشراء

سعر بلايستيشن 5 بمكتبة جرير، تم الإعلان عن أحدث أجهزة البلايستيشن في الفترة الماضية جهاز بلايستيشن 5 الجديد المتميز بالعديد من الخصائص الرائعة التي جعلت الطلب عليه متزايدًا يومًا عن يوم واختصت الكثير من المؤسسات ببيع بلايستيشن 5 للعملاء في الكثير من الدول وفي المملكة العربية السعودية قامت مملكة جرير بإعلانها عن بيع بلايستيشن 5 للعملاء من ضمن الأجهزة الذكية المتاحة للعملاء ومحبي الألعاب والتشويق وأوضحت مكتبة جرير السعودية طريقة الحصول على بلايستيشن 5 من خلالها والشروط المطلوبة وسعر بلايستيشن 5 بالمكتبة.

سعر جهاز PS5 بالمملكة العربية السعودية

عندما تم طرح بلايستيشن 5 في المملكة العربية السعودية لقى الكثير من الإنتباه من الأشخاص المحبين للألعاب الإلكترونية وخاصةً ألعاب أجهزة البلايستيشن لذلك تم تخصيص العديد من الأماكن لبيع أجهزة بلايستيشن 5 بالسعودية وأما عن سعر بلايستيشن 5 بالسعودية فهو:

نسخة بلايستيشن 5 الرقمية تتوافر بسعر 1400 ريال سعودي وهي بذلك تعتبر أقل في السعر من جهاز بلايستيشن 5 النسخة الرئيسية فإن النسخة الرقمية تتواجد بدون محرك ضوئي للأقراص.

نسخة بلايستيشن 5 الرئيسية تتوافر بسعر 2300 ريال سعودي والسبب في سعرها المرتفعة أنها متوفرة بمحرك أقراص ضوئي.

أما عن سعر جهاز الشحن الثنائي لذراع التحكم في بلايستيشن 5 فهو بسعر 100 ريال سعودي فقط.

شراء بلايستيشن 5 من مكتبة جرير

يتواجد لمكتبة جرير الكثير من الفروع في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة حيث يمكن للراغبين في الحصول على بلايستيشن 5 من جرير التوجه لأقرب فرع من فروع مكتبة جرير لطلب الجهاز أو طلب الجهاز إلكترونيًا من مكتبة جرير كالآتي: