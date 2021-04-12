إمساكية رمضان 2021 كاملة ومواقيت الصلاة الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام في رمضان

إمساكية رمضان 2021 ، كشفت الحسابات الفلكية بالتعاون مع مراكز البحوث الفلكية بالدول العربية وإمساكية رمضان 2021 أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون الموافق 13 أبريل 2021 وما يقابله بالتاريخ الهجري 1-9-1442، ولربما تتركز عمليات البحث في الوقت الحالي عن إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية، كما يرغب جميع المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها الإطلاع على إمساكية رمضان في الكويت, الإمارات, إمساكية شهر رمضان 2021 في تركيا, العراق, قطر, فلسطين, الأردن, إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان, وذلك من أجل أن يتعرفوا على مواقيت الصلاة في رمضان 2021 بكافة المدن والمحافظات والعواصم العربية، وهذا ما نختص به هذا التقرير، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام في رمضان 2021.إمساكية رمضان 2021
إمساكية شهر رمضان 2021 ، ووفقاً لما تم الإعلان عنه فيما يخص تاريخ موعد رمضان، تُشير إمساكية رمضان ٢٠٢١ والتي قد حددت مواقيت الصلاة في رمضان وعدد ساعات الصيام في رمضان 2021 ، فقد أشارت الإمساكية الرمضانية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون أقصر أيام الشهر الكريم في عدد ساعات الصيام والتي تصل هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة.
أما فيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، أما فيما يخص مواقيت الصلاة في العواصم والمدن العربية والإسلامية وفقاً لـ إمساكية رمضان ٢٠٢١ ، ستكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و41 دقيقة، وموعد صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، موعد الإمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، حسب إمساكية رمضان ٢٠٢١.إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١
يزداد البحث خلال الوقت الحالي وبعد الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان 2021 عن إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية, قطر, الأردن, الإمارات، إمساكية رمضان 2021 في السودان, لبنان تركيا, موريتانيا, اليمن، إمساكية رمضان 2021 في العراق, ليبيا, الجزائر, إمساكية رمضان 2021 في المغرب, تونس وجميع الدول العربية، ونتعرف أدناه على إمساكية شهر رمضان 2021 في العواصم والمدن العربية والإسلامية، تابعوا معنا.
إمساكية رمضان 2021 في مصر القاهرة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:35 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:30 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:27 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:20 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:18 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:12 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
إمساكية رمضان 2021 في السودان الخرطوم
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:27 ص
|05:44 ص
|11:58 ص
|03:13 م
|06:12 م
|07:42 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:26 ص
|05:43 ص
|11:58 ص
|03:12 م
|06:12 م
|07:42 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:25 ص
|05:43 ص
|11:57 ص
|03:12 م
|06:12 م
|07:42 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:24 ص
|05:42 ص
|11:57 ص
|03:11 م
|06:12 م
|07:42 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:23 ص
|05:41 ص
|11:57 ص
|03:11 م
|06:12 م
|07:42 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:23 ص
|05:41 ص
|11:57 ص
|03:10 م
|06:12 م
|07:42 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|11:56 ص
|03:09 م
|06:13 م
|07:43 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|11:56 ص
|03:09 م
|06:13 م
|07:43 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:39 ص
|11:56 ص
|03:08 م
|06:13 م
|07:43 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:38 ص
|11:56 ص
|03:07 م
|06:13 م
|07:43 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:38 ص
|11:56 ص
|03:07 م
|06:13 م
|07:43 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|11:55 ص
|03:06 م
|06:14 م
|07:44 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|11:55 ص
|03:06 م
|06:14 م
|07:44 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:17 ص
|05:36 ص
|11:55 ص
|03:05 م
|06:14 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:16 ص
|05:35 ص
|11:55 ص
|03:04 م
|06:14 م
|07:44 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:35 ص
|11:55 ص
|03:04 م
|06:15 م
|07:45 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:34 ص
|11:55 ص
|03:03 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:14 ص
|05:34 ص
|11:54 ص
|03:03 م
|06:15 م
|07:45 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:54 ص
|03:02 م
|06:15 م
|07:45 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:54 ص
|03:01 م
|06:16 م
|07:46 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:01 م
|06:16 م
|07:46 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:00 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:11 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:00 م
|06:16 م
|07:46 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:54 ص
|02:59 م
|06:17 م
|07:47 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:54 ص
|02:59 م
|06:17 م
|07:47 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:58 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:57 م
|06:17 م
|07:47 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:57 م
|06:18 م
|07:48 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:29 ص
|11:54 ص
|02:56 م
|06:18 م
|07:48 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:07 ص
|05:29 ص
|11:54 ص
|02:56 م
|06:18 م
|07:48 م
إمساكية رمضان 2021 في السعودية الرياض
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:22 م
|07:41 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:41 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:42 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:38 ص
|12:01 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:42 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:43 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:17 ص
|05:36 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:44 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:16 ص
|05:35 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:25 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:34 ص
|12:00 م
|03:28 م
|06:25 م
|07:45 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:47 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:27 م
|07:47 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:48 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:29 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:49 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:27 م
|06:29 م
|07:49 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:29 م
|07:50 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:51 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:26 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:52 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:04 ص
|05:25 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:31 م
|07:52 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:03 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:31 م
|07:53 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:02 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:01 ص
|05:23 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:00 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:25 م
|06:33 م
|07:55 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:59 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:33 م
|07:56 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:58 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:56 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:57 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:20 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:58 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:56 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:55 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|07:59 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:54 ص
|05:18 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|08:00 م
إمساكية رمضان 2021 في فلسطين غزة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:55 ص
|06:24 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:16 م
|08:46 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:54 ص
|06:23 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:17 م
|08:47 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:22 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:51 ص
|06:21 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:49 ص
|06:20 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:19 م
|08:49 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:19 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:17 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:16 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:21 م
|08:51 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:44 ص
|06:15 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:42 ص
|06:14 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:13 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:23 م
|08:53 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:40 ص
|06:12 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:24 م
|08:54 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:38 ص
|06:11 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:25 م
|08:55 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:37 ص
|06:10 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:25 م
|08:55 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:36 ص
|06:09 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:26 م
|08:56 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:35 ص
|06:08 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:27 م
|08:57 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:33 ص
|06:07 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:27 م
|08:57 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:32 ص
|06:06 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:28 م
|08:58 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:31 ص
|06:05 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:30 ص
|06:04 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:28 ص
|06:03 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:30 م
|09:00 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:27 ص
|06:02 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:31 م
|09:01 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:26 ص
|06:01 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:31 م
|09:01 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:25 ص
|06:00 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:32 م
|09:02 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:24 ص
|06:00 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:33 م
|09:03 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:22 ص
|05:59 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:34 م
|09:04 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:21 ص
|05:58 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:34 م
|09:04 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:20 ص
|05:57 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:35 م
|09:05 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:19 ص
|05:56 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:36 م
|09:06 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:18 ص
|05:56 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:36 م
|09:06 م
إمساكية رمضان ٢٠٢١ في الكويت
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:31 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:30 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:22 م
|07:52 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:29 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:22 م
|07:52 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:28 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:23 م
|07:53 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:27 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:26 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:24 م
|07:54 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:25 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:25 م
|07:55 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:24 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:23 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:26 م
|07:56 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:52 ص
|05:22 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:26 م
|07:56 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:21 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:27 م
|07:57 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:20 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:19 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:28 م
|07:58 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:47 ص
|05:18 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:29 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:46 ص
|05:17 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:45 ص
|05:16 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:30 م
|08:00 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:44 ص
|05:15 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:43 ص
|05:14 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:13 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:12 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:33 م
|08:03 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:12 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:33 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:11 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:10 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:09 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:35 م
|08:05 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:08 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:34 ص
|05:08 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:33 ص
|05:07 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:37 م
|08:07 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:32 ص
|05:06 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:31 ص
|05:06 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:30 ص
|05:05 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:39 م
|08:09 م
إمساكية رمضان 2021 في الجزائر
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:25 ص
|12:56 م
|04:36 م
|07:27 م
|08:57 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:23 ص
|12:56 م
|04:36 م
|07:28 م
|08:58 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:22 ص
|12:55 م
|04:36 م
|07:29 م
|08:59 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:43 ص
|06:21 ص
|12:55 م
|04:36 م
|07:30 م
|09:00 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:19 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:31 م
|09:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:40 ص
|06:18 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:32 م
|09:02 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:38 ص
|06:17 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:32 م
|09:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:36 ص
|06:15 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:33 م
|09:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:35 ص
|06:14 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:34 م
|09:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:33 ص
|06:13 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:35 م
|09:05 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:32 ص
|06:11 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:36 م
|09:06 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:30 ص
|06:10 ص
|12:54 م
|04:38 م
|07:37 م
|09:07 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:28 ص
|06:09 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:38 م
|09:08 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:27 ص
|06:08 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:39 م
|09:09 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:25 ص
|06:07 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:40 م
|09:10 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:24 ص
|06:05 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:40 م
|09:10 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:22 ص
|06:04 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:41 م
|09:11 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:20 ص
|06:03 ص
|12:53 م
|04:39 م
|07:42 م
|09:12 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:19 ص
|06:02 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:43 م
|09:13 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:17 ص
|06:01 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:44 م
|09:14 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:16 ص
|06:00 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:45 م
|09:15 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:14 ص
|05:59 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:46 م
|09:16 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:58 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:47 م
|09:17 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:11 ص
|05:56 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:47 م
|09:17 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:55 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:48 م
|09:18 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:54 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:49 م
|09:19 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:07 ص
|05:53 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:50 م
|09:20 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:06 ص
|05:53 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:51 م
|09:21 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:04 ص
|05:52 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:52 م
|09:22 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:03 ص
|05:51 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:53 م
|09:23 م
إمساكية رمضان ٢٠٢١ في تركيا إسطنبول
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:36 ص
|01:12 م
|04:55 م
|07:48 م
|09:18 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:50 ص
|06:35 ص
|01:12 م
|04:55 م
|07:49 م
|09:19 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:33 ص
|01:12 م
|04:55 م
|07:50 م
|09:20 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:46 ص
|06:32 ص
|01:12 م
|04:56 م
|07:51 م
|09:21 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:44 ص
|06:30 ص
|01:11 م
|04:56 م
|07:52 م
|09:22 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:43 ص
|06:29 ص
|01:11 م
|04:56 م
|07:54 م
|09:24 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:27 ص
|01:11 م
|04:57 م
|07:55 م
|09:25 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:39 ص
|06:26 ص
|01:11 م
|04:57 م
|07:56 م
|09:26 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:37 ص
|06:24 ص
|01:10 م
|04:57 م
|07:57 م
|09:27 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:35 ص
|06:23 ص
|01:10 م
|04:57 م
|07:58 م
|09:28 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:33 ص
|06:21 ص
|01:10 م
|04:58 م
|07:59 م
|09:29 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:31 ص
|06:20 ص
|01:10 م
|04:58 م
|08:00 م
|09:30 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:29 ص
|06:18 ص
|01:10 م
|04:58 م
|08:01 م
|09:31 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:27 ص
|06:17 ص
|01:10 م
|04:59 م
|08:02 م
|09:32 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:25 ص
|06:16 ص
|01:09 م
|04:59 م
|08:03 م
|09:33 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:23 ص
|06:14 ص
|01:09 م
|04:59 م
|08:04 م
|09:34 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:21 ص
|06:13 ص
|01:09 م
|05:00 م
|08:05 م
|09:35 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:19 ص
|06:12 ص
|01:09 م
|05:00 م
|08:06 م
|09:36 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:17 ص
|06:10 ص
|01:09 م
|05:00 م
|08:07 م
|09:37 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:16 ص
|06:09 ص
|01:09 م
|05:00 م
|08:08 م
|09:38 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:14 ص
|06:08 ص
|01:09 م
|05:01 م
|08:09 م
|09:39 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:12 ص
|06:06 ص
|01:08 م
|05:01 م
|08:10 م
|09:40 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:10 ص
|06:05 ص
|01:08 م
|05:01 م
|08:12 م
|09:42 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:08 ص
|06:04 ص
|01:08 م
|05:02 م
|08:13 م
|09:43 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:06 ص
|06:03 ص
|01:08 م
|05:02 م
|08:14 م
|09:44 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:05 ص
|06:02 ص
|01:08 م
|05:02 م
|08:15 م
|09:45 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:03 ص
|06:00 ص
|01:08 م
|05:02 م
|08:16 م
|09:46 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:01 ص
|05:59 ص
|01:08 م
|05:03 م
|08:17 م
|09:47 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:59 ص
|05:58 ص
|01:08 م
|05:03 م
|08:18 م
|09:48 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:58 ص
|05:57 ص
|01:08 م
|05:03 م
|08:19 م
|09:49 م
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا من خلالة مواقيت الصلاة، وعدد ساعات الصيام ووقت الإمساك، إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية الرياض, قطر، إمساكية رمضان 2021 في السودان الخرطوم, لبنان تركيا إسطنبول، وسنتابع معكم خلال تقارير متتالية رصد تقديم موريتانيا, اليمن، إمساكية رمضان 2021 في العراق, ليبيا, الجزائر, إمساكية رمضان 2021 في المغرب, تونس وجميع الدول العربية، ونتعرف أدناه على إمساكية شهر رمضان 2021 في العواصم والمدن العربية والإسلامية، تابعوا معنا.
الوسوم
إمساكية رمضان 2021 ، كشفت الحسابات الفلكية بالتعاون مع مراكز البحوث الفلكية بالدول العربية وإمساكية رمضان 2021 أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون الموافق 13 أبريل 2021 وما يقابله بالتاريخ الهجري 1-9-1442، ولربما تتركز عمليات البحث في الوقت الحالي عن إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية، كما يرغب جميع المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها الإطلاع على إمساكية رمضان في الكويت, الإمارات, إمساكية شهر رمضان 2021 في تركيا, العراق, قطر, فلسطين, الأردن, إمساكية شهر رمضان 2021 في لبنان, وذلك من أجل أن يتعرفوا على مواقيت الصلاة في رمضان 2021 بكافة المدن والمحافظات والعواصم العربية، وهذا ما نختص به هذا التقرير، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام في رمضان 2021.إمساكية رمضان 2021
إمساكية شهر رمضان 2021 ، ووفقاً لما تم الإعلان عنه فيما يخص تاريخ موعد رمضان، تُشير إمساكية رمضان ٢٠٢١ والتي قد حددت مواقيت الصلاة في رمضان وعدد ساعات الصيام في رمضان 2021 ، فقد أشارت الإمساكية الرمضانية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون أقصر أيام الشهر الكريم في عدد ساعات الصيام والتي تصل هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة.
أما فيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، أما فيما يخص مواقيت الصلاة في العواصم والمدن العربية والإسلامية وفقاً لـ إمساكية رمضان ٢٠٢١ ، ستكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و41 دقيقة، وموعد صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، موعد الإمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، حسب إمساكية رمضان ٢٠٢١.إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١
يزداد البحث خلال الوقت الحالي وبعد الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان 2021 عن إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية, قطر, الأردن, الإمارات، إمساكية رمضان 2021 في السودان, لبنان تركيا, موريتانيا, اليمن، إمساكية رمضان 2021 في العراق, ليبيا, الجزائر, إمساكية رمضان 2021 في المغرب, تونس وجميع الدول العربية، ونتعرف أدناه على إمساكية شهر رمضان 2021 في العواصم والمدن العربية والإسلامية، تابعوا معنا.
إمساكية رمضان 2021 في مصر القاهرة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:35 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:30 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:27 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:20 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:18 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:12 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
إمساكية رمضان 2021 في السودان الخرطوم
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:27 ص
|05:44 ص
|11:58 ص
|03:13 م
|06:12 م
|07:42 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:26 ص
|05:43 ص
|11:58 ص
|03:12 م
|06:12 م
|07:42 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:25 ص
|05:43 ص
|11:57 ص
|03:12 م
|06:12 م
|07:42 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:24 ص
|05:42 ص
|11:57 ص
|03:11 م
|06:12 م
|07:42 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:23 ص
|05:41 ص
|11:57 ص
|03:11 م
|06:12 م
|07:42 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:23 ص
|05:41 ص
|11:57 ص
|03:10 م
|06:12 م
|07:42 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|11:56 ص
|03:09 م
|06:13 م
|07:43 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|11:56 ص
|03:09 م
|06:13 م
|07:43 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:39 ص
|11:56 ص
|03:08 م
|06:13 م
|07:43 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:38 ص
|11:56 ص
|03:07 م
|06:13 م
|07:43 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:38 ص
|11:56 ص
|03:07 م
|06:13 م
|07:43 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|11:55 ص
|03:06 م
|06:14 م
|07:44 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|11:55 ص
|03:06 م
|06:14 م
|07:44 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:17 ص
|05:36 ص
|11:55 ص
|03:05 م
|06:14 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:16 ص
|05:35 ص
|11:55 ص
|03:04 م
|06:14 م
|07:44 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:35 ص
|11:55 ص
|03:04 م
|06:15 م
|07:45 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:34 ص
|11:55 ص
|03:03 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:14 ص
|05:34 ص
|11:54 ص
|03:03 م
|06:15 م
|07:45 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:54 ص
|03:02 م
|06:15 م
|07:45 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:54 ص
|03:01 م
|06:16 م
|07:46 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:01 م
|06:16 م
|07:46 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:00 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:11 ص
|05:32 ص
|11:54 ص
|03:00 م
|06:16 م
|07:46 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:54 ص
|02:59 م
|06:17 م
|07:47 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:54 ص
|02:59 م
|06:17 م
|07:47 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:58 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:57 م
|06:17 م
|07:47 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:30 ص
|11:54 ص
|02:57 م
|06:18 م
|07:48 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:29 ص
|11:54 ص
|02:56 م
|06:18 م
|07:48 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:07 ص
|05:29 ص
|11:54 ص
|02:56 م
|06:18 م
|07:48 م
إمساكية رمضان 2021 في السعودية الرياض
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:22 م
|07:41 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:41 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:42 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:38 ص
|12:01 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:42 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:43 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:17 ص
|05:36 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:44 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:16 ص
|05:35 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:25 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:34 ص
|12:00 م
|03:28 م
|06:25 م
|07:45 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:47 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:27 م
|07:47 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:48 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:29 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:49 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:27 م
|06:29 م
|07:49 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:29 م
|07:50 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:51 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:26 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:52 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:04 ص
|05:25 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:31 م
|07:52 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:03 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:31 م
|07:53 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:02 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:01 ص
|05:23 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:00 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:25 م
|06:33 م
|07:55 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:59 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:33 م
|07:56 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:58 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:56 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:57 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:20 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:58 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:56 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:55 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|07:59 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:54 ص
|05:18 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|08:00 م
إمساكية رمضان 2021 في فلسطين غزة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:55 ص
|06:24 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:16 م
|08:46 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:54 ص
|06:23 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:17 م
|08:47 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:22 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:51 ص
|06:21 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:49 ص
|06:20 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:19 م
|08:49 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:19 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:17 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:16 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:21 م
|08:51 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:44 ص
|06:15 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:42 ص
|06:14 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:13 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:23 م
|08:53 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:40 ص
|06:12 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:24 م
|08:54 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:38 ص
|06:11 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:25 م
|08:55 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:37 ص
|06:10 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:25 م
|08:55 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:36 ص
|06:09 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:26 م
|08:56 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:35 ص
|06:08 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:27 م
|08:57 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:33 ص
|06:07 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:27 م
|08:57 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:32 ص
|06:06 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:28 م
|08:58 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:31 ص
|06:05 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:30 ص
|06:04 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:28 ص
|06:03 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:30 م
|09:00 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:27 ص
|06:02 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:31 م
|09:01 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:26 ص
|06:01 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:31 م
|09:01 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:25 ص
|06:00 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:32 م
|09:02 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:24 ص
|06:00 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:33 م
|09:03 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:22 ص
|05:59 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:34 م
|09:04 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:21 ص
|05:58 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:34 م
|09:04 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:20 ص
|05:57 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:35 م
|09:05 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:19 ص
|05:56 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:36 م
|09:06 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:18 ص
|05:56 ص
|12:46 م
|04:26 م
|07:36 م
|09:06 م
إمساكية رمضان ٢٠٢١ في الكويت
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:31 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:30 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:22 م
|07:52 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:29 ص
|11:56 ص
|03:30 م
|06:22 م
|07:52 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:28 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:23 م
|07:53 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:27 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:26 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:24 م
|07:54 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:25 ص
|11:55 ص
|03:30 م
|06:25 م
|07:55 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:24 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:23 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:26 م
|07:56 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:52 ص
|05:22 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:26 م
|07:56 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:21 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:27 م
|07:57 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:20 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:19 ص
|11:54 ص
|03:29 م
|06:28 م
|07:58 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:47 ص
|05:18 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:29 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:46 ص
|05:17 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:45 ص
|05:16 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:30 م
|08:00 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:44 ص
|05:15 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:43 ص
|05:14 ص
|11:53 ص
|03:29 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:13 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:12 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:33 م
|08:03 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:12 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:33 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:11 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:10 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:09 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:35 م
|08:05 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:08 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:34 ص
|05:08 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:33 ص
|05:07 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:37 م
|08:07 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:32 ص
|05:06 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:31 ص
|05:06 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:30 ص
|05:05 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:39 م
|08:09 م
إمساكية رمضان 2021 في الجزائر
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:25 ص
|12:56 م
|04:36 م
|07:27 م
|08:57 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:23 ص
|12:56 م
|04:36 م
|07:28 م
|08:58 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:22 ص
|12:55 م
|04:36 م
|07:29 م
|08:59 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:43 ص
|06:21 ص
|12:55 م
|04:36 م
|07:30 م
|09:00 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:19 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:31 م
|09:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:40 ص
|06:18 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:32 م
|09:02 م
|الإثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:38 ص
|06:17 ص
|12:55 م
|04:37 م
|07:32 م
|09:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:36 ص
|06:15 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:33 م
|09:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:35 ص
|06:14 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:34 م
|09:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:33 ص
|06:13 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:35 م
|09:05 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:32 ص
|06:11 ص
|12:54 م
|04:37 م
|07:36 م
|09:06 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:30 ص
|06:10 ص
|12:54 م
|04:38 م
|07:37 م
|09:07 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:28 ص
|06:09 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:38 م
|09:08 م
|الإثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:27 ص
|06:08 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:39 م
|09:09 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:25 ص
|06:07 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:40 م
|09:10 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:24 ص
|06:05 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:40 م
|09:10 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:22 ص
|06:04 ص
|12:53 م
|04:38 م
|07:41 م
|09:11 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:20 ص
|06:03 ص
|12:53 م
|04:39 م
|07:42 م
|09:12 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:19 ص
|06:02 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:43 م
|09:13 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:17 ص
|06:01 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:44 م
|09:14 م
|الإثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:16 ص
|06:00 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:45 م
|09:15 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:14 ص
|05:59 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:46 م
|09:16 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:58 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:47 م
|09:17 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:11 ص
|05:56 ص
|12:52 م
|04:39 م
|07:47 م
|09:17 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:55 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:48 م
|09:18 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:54 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:49 م
|09:19 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:07 ص
|05:53 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:50 م
|09:20 م
|الإثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:06 ص
|05:53 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:51 م
|09:21 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:04 ص
|05:52 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:52 م
|09:22 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:03 ص
|05:51 ص
|12:52 م
|04:40 م
|07:53 م
|09:23 م
إمساكية رمضان ٢٠٢١ في تركيا إسطنبول
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:36 ص
|01:12 م
|04:55 م
|07:48 م
|09:18 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:50 ص
|06:35 ص
|01:12 م
|04:55 م
|07:49 م
|09:19 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:48 ص
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وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا من خلالة مواقيت الصلاة، وعدد ساعات الصيام ووقت الإمساك، إمساكية رمضان 2021 في مصر, السعودية الرياض, قطر، إمساكية رمضان 2021 في السودان الخرطوم, لبنان تركيا إسطنبول، وسنتابع معكم خلال تقارير متتالية رصد تقديم موريتانيا, اليمن، إمساكية رمضان 2021 في العراق, ليبيا, الجزائر, إمساكية رمضان 2021 في المغرب, تونس وجميع الدول العربية، ونتعرف أدناه على إمساكية شهر رمضان 2021 في العواصم والمدن العربية والإسلامية، تابعوا معنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمساكية رمضان 2021 كاملة ومواقيت الصلاة الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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