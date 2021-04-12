أمريكا .. إحباط هجوم إرهابى استهدف مركز بيانات أمازون

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت التقارير إن مكتب التحقيقات الفدرالى ألقى القبض على رجل من تكساس يدعى سيث آرون بندلى خطط لتفجير مركز بيانات أمازون AWS فى محاولة لإيقاف نحو 70% من شبكة الإنترنت وإسقاط السلطة فى الولايات المتحدة.
وحسب التقارير، حاول الرجل الحصول على عبوة ناسفة من عميل سرى لمكتب التحقيقات الفدرالى بقصد تدمير منشأة خدمات أمازون ويب فى فرجينيا.
وأعلن بريراك شاه القائم بأعمال المدعى العام الأمريكى للمنطقة الشمالية من تكساس، أن رجلا من ويتشيتا فولز، خطط لتفجير مركز بيانات فى فرجينيا، واتهم بمحاولة خبيثة لتدمير مبنى بالمتفجرات.
وفاخر المتهم بالمشاركة فى الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير وأراد تفجير مركز بيانات أمازون لأنه يعتقد أنه يقدم خدمات لمكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزية والوكالات الفدرالية الأخرى.
ووجهت وزارة العدل إلى الرجل تهمة محاولة تدمير مبنى مركز بيانات أمازون بالمتفجرات، وفى حالة إدانته، سيواجه ما يصل إلى 20 عاما فى السجن.
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