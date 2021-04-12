وزير الخارجية الأمريكى يتهم الصين بتعقيد جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد بلينكن -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- على ضرورة التحقق من أصل الفيروس المستجد. وأضاف أن بكين منعت الحصول على المعلومات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وأن هذا النهج تسبب فى خروج الأمور عن السيطرة بسرعة، منوهًا فى الوقت ذاته بأنه "لو كان قد تم الحصول على نتائج فعلية وقتها، كان الوضع سيكون مختلفًا للغاية".

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