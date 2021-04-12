عدد ساعات الصيام في السعودية ومصر وجميع دول العالم 2021 – 1442

عدد ساعات الصيام في السعودية وفي جميع الدول طوال أيام شهر رمضان المبارك من المعلومات المهمة التي يبغى جميع أبناء الأمة الإسلامية في الاطّلاع عليها دائمًا، لتقدير عدد ساعات الصيام والإفطار وتحديد جدول الأعمال والأنشطة والعبادات اليومية بناءً على ذلك، ولقد تم تحديد عدد ساعات الصيام في كافة الدول والبلدان العربية والعالمية شهر رمضان 2021 – 1442 على النحو الموضح في هذه المقالة

عدد ساعات الصيام في السعودية 1442

تم تقدير عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السُّعُودية وفقًا لخطوط الطول ودوائر العرض وهيئات المساحة لتكون حوالي 14 ساعة، حيث إن عدد ساعات الصيام بداية من أول يوم رمضان 1442 وحتى آخر أيام الشهر الفضيل في المملكة سوف يتراوح بين 14 إلى 15 ساعة وربما يزيد قليلًا عن ذلك، وشأنها هنا شأن بعض البلدان الأخرى مثل بعض الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

عدد ساعات الصيام في دول العالم 2021

تم تحديد مواعيد ومواقيت الصلوات وعدد ساعات الصيام أيضًا في العديد من البلدان العربية وكذلك البلدان الجنية لتكون على النحو التالي:

عدد ساعات الصيام في جمهورية مصر العربية = 14 ساعة و 41 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في المغرب العربي (تونس والجزائر) = 14 ساعة و39 دقيقة أول أيام رمضان، بينما سوف تصل إلى 15 ساعة و50 دقيقة في آخر أيام الشهر الكريم.

ساعات الصيام في دولة روسيا يصل إلى: 20 ساعة و 45 دقيقة.

اقصر ساعات صيام في العالم 2021

وفقًا لما قد تم رصده عبر القياسات والتوقيتات العالمية؛ فإن أقصر عدد ساعات صيام هذا العام سوف يكون في موروني؛ حيث إن عدد ساعات صيام أول يوم سوف يبلغ 13 ساعة و 12 دقيقة فقط، بينما سوف يكون عدد ساعات صيام آخر يوم حوالي 12 ساعة و 59 دقيقة أيضًا، وهى بذلك أقل دولة في عدد ساعات الصيام على مستوى العالم لعام 2021 – 1442 هـ.

اطول عدد ساعات صيام فى العالم 2021

ولقد احتلت دولة فنلندا وكذلك دولتي السويد والنرويج المركز الأول فيما يخص أطول عدد ساعات صيام في شه رمضن المبارك 1442 على مستوى العالم ؛ حيث سوف تبلغ ساعات الصيام أول أيام رمضان بها حوالي 23 ساعة و 5 دقائق، وهي أطول مدة صيام وأقل وقت للإفطار من بين جميع دول أوروبا ودول العالم بِرُمَّته.